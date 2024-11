Nieuwe grote cokevangst in Vlissingen: ruim 1,5 ton

Colombia De drugs in Vlissingen zaten verstopt in diverse pallets met fruit afkomstig uit Colombia. De eindbestemming was een adres in Duitsland.

De politie en de Koninklijke Marechaussee hebben ondersteuning verleend bij het beveiligen van het haventerrein. De cocaïne is inmiddels opgehaald en vernietigd. Er is niemand gearresteerd.

Het Openbaar Ministerie spreekt van een straatwaarde van ruim 118 miljoen euro, dat is de waarde van de drugs als die in Nederland zou zijn versneden en helemaal verkocht op straat.

Mercedes

In een onderzoek van de federale gerechtelijke politie in Brussel is eind vorige week 4,78 ton cocaïne in beslag genomen, in de haven Antwerpen. Acht verdachten zijn daarbij aangehouden. Het onderzoek richtte zich op een criminele organisatie die drugs importeerde vanuit Zuid- en Midden-Amerika en Canada.

De aangehouden verdachten verleenden tegen betaling ook diensten bij smokkel aan andere netwerken.

In België en Nederland zijn begin november dertig doorzoekingen geweest. Bij deze huiszoekingen zijn auto’s, wapens en luxegoederen zoals kleding, juwelen, handtassen en horloges in beslag genomen, ook 185.000 euro contant geld.