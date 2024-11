Nieuwe informatie vrijgekomen bij hoger beroep in ‘Steenwijker Puzzelmoord’

Tien jaar cel en tbs Op 6 februari 2010 ontvangt ex-tbs’er M. (die eerder veroordeeld is voor het verkrachten en ombrengen van een Friese fysiotherapeute) Halil Erol en zijn vrouw en twee kinderen. Erol drinkt samen met M. een kop koffie in de schuur. Wat er daarna precies is gebeurd, daar lopen de theorieën over uiteen.

In het water bij het Overijsselse Eesveen worden in juni 2010 in een poleyster zak menselijke ledematen gevonden in verre staat van ontbinding. Deze kunnen nog niet worden gelinkt aan Halil Erol. Maar dat is wel het geval bij de afgebrande auto die drie maanden eerder in Haren wordt gevonden.

In januari 2013 worden in Wanneperveen opnieuw menselijke resten aangetroffen die dit keer wel aan Halil kunnen worden gelinkt. Even verderop worden een vuilniszak, een dekbedhoes en een judopak gevonden. Zes jaar later worden er sporen van de eerder aangehouden Matthias M. aangetroffen op de gevonden dekbedhoes. Het OM ziet dan reden genoeg om de ex-tbs’er voor de rechtbank te dagen.

De veroordeling: tien jaar cel en tbs voor M.

Contact met Duits nummer

Vandaag begint het hoger beroep in de zaak. In de loop van het hoger beroep is gebleken dat het Openbaar Ministerie twee cruciale informatie-elementen heeft achtergehouden.

Tijdens de uitspraak in 2020 impliceerde de rechtbank dat er ‘mogelijk andere betrokkenen’ waren bij de moord. M. ontkende enige betrokkenheid. Er werd meteen een hoger beroep ingesteld, en in 2022 krijgt de verdediging daarvoor ook extra munitie.

Het Openbaar Ministerie heeft namelijk informatie achtergehouden over het laatste contact met de telefoon van Halil. Uit gegevens blijkt dat er nog contact is geweest met een Duits nummer op 21 februari 2010. Twee weken na het tijdstip dat Erol vermoord zou zijn.

Daarna komt er een ook nog een verklaring van de oom van Halil. Een Turkse vrouw wist hem tijdens een protestactie te vertellen, dat zij had vernomen dat de vrouw van Halil had gezegd ‘zijn handen en armen eraf te snijden’.

Meer ontlastend bewijs

Daarnaast is er nog meer ontlastend bewijs voor M., dat in de rechtszaak in 2020 nooit aan de rechters is voorgelegd. Een vrouw heeft verklaard Halil en een vrouw heftig ruziënd te hebben gezien bij een auto. De uitgebrande auto van Erol is in maart 2010 aangetroffen in het Groningse Haren.

Toen het kenteken van deze auto werd getoond in het programma Opsporing Verzocht, herkende de vrouwelijke getuige dit nummer. De vrouw zocht vervolgens op internet naar foto’s van Halil. Ze raakte er nóg overtuigender van dat hij het was die uit de auto stapte, en vervolgens een klap in zijn gezicht kreeg van een vrouw. Met deze informatie is nooit iets gedaan.