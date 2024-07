Nieuwe rechters keuren procesafspraken tóch goed

Connect on Linked in

In een strafzaak waarin de rechtbank Amsterdam procesafspraken tussen een drugsverdachte en het Openbaar Ministerie had afgekeurd heeft een nieuwe samenstelling van de rechtbank de eerder afgewezen afspraken toch goedgekeurd. Ook in een grote Rotterdamse cocaïnezaak heeft de rechtbank vrijdag procesafspraken en strafvermindering goedgekeurd.

Van tafel

De Amsterdamse zaak gaat over Amsterdammer Mike H. (52) die verdachte was in een onderzoek over 130 kilo cocaïne, het voorhanden hebben van MDMA, en witwassen. In april veegde rechtbank een afspraak over strafvermindering en een coöperatieve proceshouding van H. van tafel. In de deal bekende H. de feiten zonder op details in te gaan, en beloofde hij af te zien van hoger beroep.

De rechtbank vond in een tussenvonnis de afgesproken straf van drie jaar en negen maanden cel te licht, en was het er niet mee eens dat H. een deel van in beslag genomen goederen terug zou krijgen.

Nieuwe combinatie

Eind juni was er een zitting in de zaak waarin een nieuwe combinatie van rechters zitting had. Advocaat Cem Polat en het Openbaar Ministerie legden dezelfde afspraak opnieuw voor aan de rechtbank. In het eindvonnis gaan de rechters akkoord met de afgesproken straf, maar ze verklaren een deel van de spullen van H. toch verbeurd. Daartegenover staat dat het Openbaar Ministerie geen ontnemingszaak mee zal starten.

H. moet later dit jaar nog voorkomen voor deelname aan de criminele organisatie van de Amsterdamse Chileen Richard “Rico” R.

Westerschelde

In de grote cocaïnezaak 26Yerne heeft de rechtbank in Rotterdam een straf van acht jaar opgelegd na procesafspraken tussen de verdachte en het Openbaar Ministerie.

Het gaat in de zaak om een smokkel van 259 kilo in 2020 via de Westerschelde, het in Nederland vervoeren van vier keer 20 kilo, van 750 kilo en het voorbereiden van invoer en vervoer van ongeveer 300 kilo cocaïne uit Brazilië.