Nieuwe rechtszaak over liquidatie op straat bij basisscholen

Voor de liquidatie van Lucas “Puk” Boom (43) in 2015, voor de ogen van schoolgaande kinderen van drie naast elkaar gelegen basisscholen in Zaandam, staan komende dinsdag twee verdachten terecht. In een eerder proces is Randall D. hiervoor vrijgesproken. De verdachten zijn Qio C . (35) en Gennaro L. (32).

Zoontje

Het drama in Zaandam voltrok zich op 9 juni 2015 nadat Boom net zijn zoontje naar school had gebracht. Boom rende vergeefs voor zijn leven, achterna gezeten door vier gemaskerde mannen met een Kalasjnikov en pistolen. De mannen waren even daarvoor in een busje aan komen rijden.

Amsterdamse crimineel

Lucas Boom was een Amsterdamse crimineel die door de recherche werd verdacht van betrokkenheid bij cocaïnehandel en liquidaties.

B. was onder meer verdachte in een Antwerpse cocaïnezaak. Een medeverdachte van B. in die zaak werd in 2012 in Diemen-Noord doodgeschoten, die zaak is nooit opgelost.

Enige maanden na de moord op Boom werd in Diemen zijn kompaan Peter “Pjotr” R. beschoten, hij raakte gewond, maar overleefde aanslag.

Zelfde hoek

De recherche denkt dat de daders van beide aanslagen uit dezelfde hoek komen. Naast anderen worden Qio C. en Gennaro L. voor de aanslag in Diemen veroordeeld. Qio C. had geschoten en kreeg 20 jaar, Gennaro L. 13,5 jaar omdat hij verkenningen had gedaan en op de uitkijk stond.

Randall D.

Voor het geven van de opdracht is Naoufal “Noffel” F. veroordeeld. De recherche denkt dat Lucas Boom en Peter R. Betrokken waren in een crimineel conflict met de groep van F., die samenwerkte met Gwenette Martha (in 2014 doodgeschoten).

Tot de uitvoerders van de groep van F. rekent de politie ook Randall D. uit Amsterdam-Zuidoost. Randall D. heeft vorig jaar 29,5 jaar cel gekregen voor een wilde schietpartij in een buurthuis in de oostelijke binnenstad van Amsterdam waarbij een onschuldig slachtoffer viel, de stagiair Mohamed Bouchikhi (17). Het eigenlijke doelwit raakte zwaargewond.

Gebrek aan bewijs

Randall is tijdens die zaak ook vervolgd als schutter bij de moord op Boom, maar hij werd ervoor wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken.

De recherche dacht dat Atif M. De vierde man was bij de liquidatie van Boom in Zaandam. M. heeft al twintig jaar gekregen voor de aanslag op Peter R. In Diemen. Uit juridische overwegingen heeft justitie de zaak tegen M. over de liquidatie van Boom laten vallen.

Sterkere zaak?

Volgens Het Parool verwacht het Openbaar Ministerie in het nieuwe proces over de zaak Boom sterker te staan dan in het proces tegen Randall D.. Er is steunbewijs bijgekomen, bijvoorbeeld bewegingen van de telefoons van de twee verdachten. Een argument tegen de verdachten is dat ze in Zaandam precies dezelfde werkwijze hanteerden als bij de aanslag op Peter R. in Diemen.

Bedreigde getuigen

Twee anonieme “bedreigde getuigen” vertelden aan de politie dat Boom in opdracht van Noffel door Randall is doodgeschoten.

Een van die getuigen vertelt dat de neefjes Qio C. en Gennaro L. samen met Randall met ‘foute dingen’ bezig waren. Er zijn ook andere aanwijzingen in politiedossiers te vinden dat dit trio samen met Noffel F. en anderen opereerde in criminele zaken.

De rechtbank heeft vier dagen uitgetrokken voor de behandeling van de zaak.