‘Nieuwe strafzaak wegens oplichting tegen Palm Invest-oplichter’

Terminaal zieke kinderen Onder vrienden en kennissen schermde hij met niet-bestaand vastgoed, niet-bestaande personen, een niet-bestaande notaris in Spanje en niet-bestaande bankrekeningen. Eén van de gedupeerden is een oude vriend uit zijn jeugd uit Hilversum, IT-ondernemer Jan-Willem Schermerhorn, vader van twee terminaal zieke kinderen. Hij zou voor 250.000 euro zijn opgelicht.

Op 12 juni is er een openbare zitting in de strafzaak tegen Voortman. In 2013 kregen de twee Palm Invest-oplichters Danny Klomp en Remco Voortman vijf jaar cel.

Maarssen

Ook een medegevangene die hem in het kader van zijn re-integratie aan een baan hielp zou door Voortman zijn opgelicht. Deze eigenaar van een autobedrijf in Maarssen zou bijna een half miljoen euro kwijt zijn. Hij had hem onder meer geholpen een schuld van duizenden euro’s bij het CJIB af te lossen die nog open stond voor de gedupeerden van Palm Invest.

De FIOD vermoedt dat Voortman al het geleende geld gebruikte om zijn luxe levensstijl in Spanje te financieren.

Advocaat

Advocaat Marcel van Gessel heeft zijn cliënt Voortman de deur gewezen nadat die uit uit naam van Van Gessel appjes naar kennissen stuurde om hen ervan te overtuigen dat er geld op hen stond te wachten op geblokkeerde rekeningen in Spanje.

Voortman is ingeschreven bij een forensische ggz-instelling. Hij zei tegen de FIOD te werken aan een ’delictvrije toekomst’.

Voortmans werd geschorst uit voorlopige hechtenis in een andere fraudezaak, waarvoor hij in 2021 in Benidorm is gearresteerd. Dat ging om btw-fraude bij de fictieve verkoop van telefoons en computers. Voortman kreeg van de rechtbank 4,5 jaar celstraf.

Remco Voortmans kompaan in de Palm Invest-zaak Danny Klomp woont in Marbella en betaalt maandelijks schulden af.