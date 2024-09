Nieuwe vangst lachgas voor Spaanse politie

Connect on Linked in

De Nationale Politie in Spanje heeft opnieuw een forse voorraad lachgas in beslag genomen: 1.800 kilo. Het waren 864 flessen die onderweg waren naar de Zuid-Spaanse stad Sevilla. Er is één verdachte aangehouden. De bedoeling was volgens de politie dat het lachgas zou worden verkocht in het uitgaansleven aan de Costa del Sol.

Het onderzoek liep al sinds juli toen de agenten het bestaan ​​ontdekten van een criminele organisatie die hasj naar andere Europese landen vervoerde met snelle auto’s en vrachtwagens op de snelwegen.

Een vrachtwagen die uit de havenstad Algeciras op weg ging, werd gecontroleerd. Toen bleek dat er geen hasj maar lachgas inzat.

