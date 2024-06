Nieuwe verdachte (64) vast voor 3.630 kilo coke in haven Vlissingen

Print This Post

De politie heeft op donderdag 20 juni een nieuwe verdachte aangehouden naar aanleiding van de vondst van 3.630 kilo cocaïne in de haven van Vlissingen, vorige week. Het gaat om een 64-jarige vrachtwagenchauffeur. De eerder aangehouden 27-jarige man uit Middelburg is inmiddels vrijgelaten. Er is volgens de politie onvoldoende verdenking om hem langer vast te houden.

De 64-jarige man wordt verdacht van de betrokkenheid bij de invoer van cocaïne. De rechter-commissaris besloot dat hij nog zeker veertien dagen vast blijft zitten. Dat meldt de politie vandaag in een persbericht.

Grootste drugsvangst

De Douane nam op woensdag 19 juni tijdens een reguliere controle ruim 3.600 kilo cocaïne in beslag in de haven van Vlissingen. Het gaat om de grootste drugsvangst van dit jaar in Zeeland tot nu toe.

Ecuador

De drugs zaten verstopt tussen een lading bananen die afkomstig was uit Ecuador en onderweg was naar Duitsland. De straatwaarde van de onderschepte drugs bedraagt volgens justitie ruim 270 miljoen euro.