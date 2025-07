1 juli 2025

Nieuwe verdachte aangehouden van Haagse schietpartij

De politie heeft maandag een nieuwe verdachte aangehouden in verband met het schietincident dat eind januari in de Haagse Driebergenstraat plaatsvond in een autogarage. Bij die schietpartij raakte een persoon zwaargewond. De politie vermoedde toen dat de schoten een waarschuwing waren voor de eigenaar van de autogarage.