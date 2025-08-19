‘Nieuwe verklaringen in rechtszaak over dodelijke explosie Den Haag’

Voorbereidende zitting Komende donderdag is er een nieuwe voorbereidende zitting voor de Haagse rechtbank.

De Roosendaler Mourad B.T. (30) is er samen met zijn neef Ilyas B. (24) van verdacht de daadwerkelijke uitvoerders van de explosie op 7 december 2024 te zijn. Ze staken een zeer grote hoeveelheid benzine van honderden liters met zwaar vuurwerk aan, denkt de recherche. De combinatie van het vuurwerk met de benzine heeft een zware dampexplosie veroorzaakt, een detonatie waardoor het pand in elkaar zakte.

Het was de bedoeling om de aanslag al een week eerder te plegen, denkt justitie, maar naar alle waarschijnlijkheid ging dat niet door omdat de beoogde uitvoerders door de politie werden aangehouden. Het vermoeden was dat ze een brand wilden stichting, maar ze werden na verhoor heengezonden.

Rotterdammer

De vermoedelijke opdrachtgever is Rotterdammer Moshtag B. (34), de ex van de eigenaresse van de bruidsmodezaak die in het pand was gevestigd. Mourad B.T. zou door hem zijn ingeschakeld samen met Adil A. (33) uit Oosterhout. De advocaat van A. zegt dat het nooit de bedoeling is gewest dat zijn cliënt daar zou zijn en was er ook niet bij.

De advocaat van Moshtag B. zegt dat zijn cliënt een andere lezing heeft, maar hij wil niet op de zitting van komende donderdag vooruitlopen.

B.T.’s advocaat Feride Tosun zegt dat het nooit de bedoeling is geweest om het hele gebouw te laten exploderen, ‘en al helemaal niet dat mensen zouden komen te overlijden. Cliënt betreurt het.’