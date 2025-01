Nieuwe video Bolle Jos duikt op (VIDEO)

Sinds vorige week bekend werd dat Bolle Jos (33) al zeker een half jaar in Sierra Leone zit, vermoedt justitie dat hij opnieuw op de vlucht is geslagen. Sinds vrijdag zou de voortvluchtige Bredanaar niet meer in het openbaar in het West-Afrikaanse land zijn gesignaleerd.

Oppositieleider

De nieuwe video waarin Leijdekkers te zien is, is online geplaatst door Mohamed K. Mansaray, leider van de oppositiepartij Alliance Democratic Party (ADP). Hij beschuldigt president Maada Bio ervan te zijn gecorrumpeerd door Leijdekkers.

Bodyguard

In de video is Bolle Jos te zien tijdens een opstootje in een nachtclub in Freetown in Sierra Leone. Even daarvoor of daarna raakte een Libanese man zwaargewond door een schietpartij. Volgens lokale media zou de schutter een lijfwacht zijn van een “highly connected Turkish guy”.



Oppositieleden in Sierra Leone claimen dat deze bodyguard in dienst zou zijn van Leijdekkers, die met valse papieren het land is binnengekomen. Hoewel dit verhaal in Sierra Leone al langer rondgaat, ontbreekt vooralsnog sluitend bewijs. Het incident zorgde destijds voor veel ophef in het land en domineerde het lokale nieuws.

Bescherming

Het Openbaar Ministerie meldde vorige week dat Leijdekkers al zeker een half jaar in Sierra Leone verblijft. Dat gebeurde nadat Algemeen Dagblad en Follow The Money hadden laten weten eigen onderzoek te publiceren waaruit bleek dat Leijdekkers in Sierra Leone verblijft en daar bescherming geniet van de president van het land.



Bolle Jos is te zien in een video van een nieuwjaarsmis die begin januari werd gedeeld op het Facebook-account van de vrouw van de president van Sierra Leone.



Justitie vermoedt dat Leijdekkers zich onder een valse naam heeft ingekocht bij invloedrijke personen in Sierra Leone. Inmiddels zou hij een relatie hebben met de dochter van de president.

Verklaring

De regering van Sierra Leone stelt in een zondagavond uitgegeven verklaring dat het zal samenwerken met de Nederlandse autoriteiten om Leijdekkers op te pakken. Volgens het ministerie voor Informatie was het niet bekend dat Bolle Jos in het land aanwezig zou zijn. Tussen Nederland en Sierra Leone bestaat geen uitleveringsverdrag.

24 jaar cel

Leijdekkers staat op de Nationale Opsporingslijst en de EU Most Wanted List. Hij is op 25 juni 2024 door de rechtbank Rotterdam bij verstek veroordeeld tot 24 jaar cel, vanwege zes drugstransporten van in totaal bijna 7.000 kilo cocaïne en het geven van een opdracht tot moord.



Een Belgische rechtbank heeft hem in september 2024 veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf vanwege drugshandel en mishandeling.