Nieuwe wet moet alle designer drugs strafbaar maken

Tryptamines In Sittard lagen bij het bedrijf onder meer 75 kilo 2F-Ketamine (FDCK), 450 kilo tramadol (dat is een legale zware pijnstiller) en grote hoeveelheden grondstoffen voor tryptamines.

Tryptamines vormen een brede groep chemische stoffen, waarvan sommige ook natuurlijk in het menselijk lichaam voorkomen, zoals serotonine en melatonine. De politie bedoelt hier de productie van tryptamines met sterke psychoactieve eigenschappen (zoals DMT en psilocybine). DMT komt natuurlijk voor in ayahuasca-thee en psilocybine in bepaalde paddo’s.

Er ook zo’n 300 gram 2-MMC aangetroffen. Voor zover bekend zijn er geen mensen gearresteerd.

2-MMC

De Nationale Politie zegt in een verklaring dinsdag dat designer drugs een probleem vormen voor de opsporing. Dat komt doordat als een nieuw middel eenmaal via een lange procedure op lijst 1 van de Opiumwet terecht is gekomen, criminelen snel een chemische variant op de markt brengen. Die is net anders van samenstelling, waardoor die niet strafbaar is. Dat is bijvoorbeeld gebeurd met 2-MMC (foto), de opvolger van 3-MMC, die weer de opvolger van 4-MMC was.

Generiek verbod

Er ligt nu een wetsvoorstel voor een generiek verbod op Nieuwe Psychoactieve Stoffen (NPS). Dat wetsvoorstel komt dinsdag in behandeling bij de Eerste Kamer.

In plaats van afzonderlijke stoffen worden dan hele stofgroepen verboden door een extra lijst aan de Opiumwet toe te voegen, lijst IA. Deze lijst stelt dan drie stofgroepen strafbaar: synthetische cannabinoïden, fentanylen en fenetylamines (waaronder cathinonen). Dat zijn stoffen die de werking van respectievelijk THC (cannabis), heroïne en MDMA nabootsen.

Dan zijn alle varianten van MMC strafbaar omdat het wettelijk valt onder lijst 1A als een imitatieproduct van MDMA (de werkzame stof in xtc-pillen).