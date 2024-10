Nijmeegse coffeeshop tijdelijk dicht na explosies

Het gaat om coffeeshop Jamaica aan de Van Welderenstraat in het centrum van Nijmegen. De Gelderlander schrijft dat de zaak de laatste weken het doelwit zou zijn geweest van explosieven of aanslagen.

Op de deur van de coffeeshop hangt een brief van de gemeente waarin de sluiting tot 24 januari 2025 is aangekondigd. ‘Afgelopen weken vonden er meerdere incidenten plaats waarbij de horeca-inrichting het doelwit was van explosieven of aanslagen. Ook in de afgelopen nacht is er geprobeerd om een dergelijke aanslag te plegen’, schrijft de gemeente donderdag in een brief aan bewoners en ondernemers in de straat.