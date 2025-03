Nijmegenaar krijgt jeugddetentie voor beschieten woning Didam, medeverdachte vrijgesproken

Kapmes De 18-jarige man schoot op 20 augustus 2024 twee keer met een vuurwapen op een benedenverdieping van de woning in Didam. Op dat moment was de bewoonster samen met drie van haar minderjarige kinderen op een slaapkamer op de bovenverdieping. De 18-jarige man had een conflict met één van haar andere kinderen – een 20-jarige man – en wilde hem afschrikken, omdat die hem een paar maanden eerder zou hebben aangevallen met een kapmes. De 20-jarige man was op dat moment niet in de woning aanwezig.

Geen poging doodslag

Volgens de officier van justitie kon de beschieting als een poging tot doodslag worden bewezen, maar de rechtbank gaat hier niet in mee. Volgens de rechtbank was er geen aanmerkelijke kans dat één van de bewoners kon overlijden door het schieten. Daarom spreekt ze de 18-jarige man hiervan vrij. De rechtbank kwalificeert het handelen van de 18-jarige man als bedreiging.

Gaspistool

Tijdens het politieonderzoek kwamen agenten er een week later achter dat er een getransformeerd gaspistool in het schuurtje bij de woning van de moeder van de 18-jarige man lag. Dit was een ander wapen dan waarmee op de woning is geschoten. De rechtbank veroordeelt de man daarom ook voor wapenbezit.

Jeugdstrafrecht

De rechtbank past het jeugdstrafrecht toe op de 18-jarige man vanwege zijn persoonlijkheid en omdat het nog mogelijk is hem pedagogisch te beïnvloeden. De reclassering adviseerde een flink pakket aan bijzondere voorwaarden om hem op het rechte pad te krijgen en te houden. De rechtbank neemt dit advies over en veroordeelt de verdachte tot 365 dagen jeugddetentie, waarvan 320 dagen voorwaardelijk.

Bijzondere voorwaarden

Voor het voorwaardelijke strafdeel geldt een proeftijd van twee jaar, hieraan zijn bijzondere voorwaarden verbonden. Daarnaast legt de rechtbank hem een maatregel op die inhoudt dat hij drie jaar lang geen contact meer mag hebben met de 19-jarige man of de slachtoffers. Ook mag hij zich in die tijd niet bevinden in Didam. De rechtbank beveelt dat zowel de bijzondere voorwaarden als deze maatregel direct ingaan.

Tot slot moet de 18-jarige man schadevergoedingen betalen aan de bewoonster en haar drie minderjarige kinderen: 3.300 euro in totaal voor de moeder en 1.000 euro per kind.

Vrijspraak van betrokkenheid

De 19-jarige man werd ervan verdacht dat hij ook betrokken was bij het schieten op de woning. Hoewel hij wel meeging naar de woning, blijkt volgens de rechtbank uit het procesdossier niet dat hij wist dat de 18-jarige man een vuurwapen bij zich had of van plan was om op de woning te schieten. De rechtbank spreekt de 19-jarige man dan ook vrij van betrokkenheid bij dit incident.

Geldboete

Toen de man werd aangehouden voor dit incident, bleek hij een stiletto te hebben. Enkele maanden later werd hij opnieuw aangehouden met 6,86 gram cocaïne op zak. De rechtbank veroordeelt hem wel voor deze delicten. Hij krijgt een geldboete van 500 euro. De tijd dat hij in voorarrest zat voor de schietpartij, wordt van deze boete afgetrokken. Deze verrekening betekent dat hij niets meer hoeft te betalen.