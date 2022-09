Connect on Linked in

De zes verdachten die maandag voor de extra beveiligde rechtbank in Rotterdam terechtstaan voor de vergismoord op Mehmet Kiliçsoy (49) in Beuningen, hebben in de rechtszaal gezwegen over hun betrokkenheid. Dat schrijft De Telegraaf.

Op 6 juli 2020 werd in Beuningen Mehmet Kiliçsoy op klaarlichte dag doodgeschoten. Het rechercheteam kwam later tot de conclusie dat alles er op wijst dat de daders zich vergist hebben en dat Mehmet een onschuldig slachtoffer is. Tot nu toe is volgens de recherche niet helder geworden wie wél het beoogde doelwit was.

Veel bewijs

Volgens het Openbaar Ministerie maakt het weinig uit dat de verdachten vandaag zwegen in de rechtszaal, omdat er genoeg bewijs is tegen de broers Jomairo D. en August D., hun neef Jermaine M. en medeverdachten Jurviën M., D. W. en J. B. Dat bewijs omvat dna, getuigenverklaringen, camerabeelden van de auto’s die de verdachten gebruikten, zendmasten die hun telefoons aanstraalden en gekraakte berichten die enkele verdachten naar elkaar verzonden.

In een pgp-telefoon die de politie linkt aan Jomairo D., slaagde de recherche erin 69 van 307 versleutelde berichten te kraken die rond de vergismoord op Mehmet Kiliçsoy werden verstuurd. Twee verdachten zouden de volgende berichten naar elkaar hebben verstuurd:

‘Ik heb die hond’ ‘Is hij gestopt? Stuur foto’ ‘Ja, spotter zei, hij is het’ ‘Ik wil niet horen wat spotter zei. Ik wil horen, we hebben gezien.’ ‘Valt hij nog te redden, denk je? Of gelijk weg?’ ‘No man, hij is klaar. Hij beweegt geeneens.’ ‘Oké, veilig weg daar’

Liquidatiepoging

De zes verdachten in de strafzaak Nigeria staan naast de Beuningse vergismoord ook terecht voor een poging tot liquidatie in het Utrechtse Tienhoven op 4 juni 2020. Daar raakte bij een chalet een man zwaargewond bij een schietpartij. De moord in Beuningen was een maand later. Het beoogde doelwit in Tienhoven zou betrokken zijn bij een ripdeal in de wiethandel. De kogels treffen echter de verkeerde persoon doordat de schutters zich vergissen in het chalet.

Moordplan Anis B.

Het OM vervolgt enkele van de zes verdachten ook nog voor de voorbereiding van een moordplan op Anis B., in de periode van november 2020 tot januari 2021. Op 16 mei 2021 werd B.’s vriendin Ayla Mintjes neergeschoten in Amsterdam-Slotervaart, toen B. naast haar in de auto zat. Mintjes overleed. Anis B. was waarschijnlijk het eigenlijke doelwit.

De rechtbank in Arnhem is voor strafzaak Nigeria uitgeweken naar de rechtbank in Rotterdam en heeft vijf dagen uitgetrokken voor de bespreking van de feiten. Op 31 oktober komt het OM met de strafeisen in alle zaken. De rechtbank doet op 20 december uitspraak.

