In een nieuwe aflevering van de docureeks op Videoland is te horen dat Noffel op de Afdeling Intensief Toezicht (AIT) in PI Leeuwarden een kort gesprek voert met Anouar Taghi. ‘Noffel, ik zit hier onschuldig, hè? Hahaha’, roept Anouar Taghi tegen Noffel. (…) ‘Wilders laat zijn vrouw door zijn eigen beveiligers neuken.’ Noffel reageert laconiek: ‘Laat me met rust. Ik zit rugby te kijken.’



Of het gesprek via waterkanalen van de toiletten is gevoerd of dat de twee mannen op een andere manier contact hebben gehad, kan de redactie van de docureeks niet zeggen. Ook niet of ze op dezelfde afdeling zitten.