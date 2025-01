‘Noffel wil vanuit de PI beeldbellen met zijn dochter’

Alphen De inmiddels flink afgevallen F. (44) heeft de laatste acht jaar doorgebracht in een van strengst beveiligde regimes van het land. Hij wisselde geregeld van penitentiaire inrichting. Momenteel verblijft hij in Alphen aan den Rijn.

De selectiefunctionarissen van Justitie concludeerden door de jaren heen telkens dat hij een ‘hoog’ veiligheidsrisico is. Enerzijds zijn er volgens Justitie aanwijzingen dat hij plannen maakt om te ontsnappen en anderzijds loopt zijn leven gevaar. Omdat er dreiging is van een liquidatie.

De zitting vond dan ook plaats in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol.

Vete

Noffel F. was partij in de bloedige vete tussen twee criminele groepen in Amsterdam-Zuid, en nadat Gwenette Martha in 2014 was doodgeschoten koos hij in een volgend conflict partij voor de groep van Ridouan Taghi, aldus de politiedossiers.

Hij is tot levenslang veroordeeld, onder meer voor het aansturen van de liquidatie in Almere van de Iraniër Ali Motamed, een terrorist die in 1981 verantwoordelijk was voor een bomaanslag in Teheran waarbij 73 mensen om het leven kwamen.

In 2016 werd Noffel F. gearresteerd.

Wat ouder

De informatie waar de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) van het ministerie van Justitie mee schermt, is al wat ouder, en Noffel vindt dat hij wordt achtervolgd door het verleden. Bovendien is die informatie volgens zijn advocaat Thomas van der Horst ‘niet onderbouwd en niet te controleren’.

Toen F. werd opgepakt in Dublin beschikten de opsporingsdiensten over informatie dat een ‘commando’ uit Zuid-Amerika op weg zou zijn om hem daar op gewelddadige manier te bevrijden.

In 2019 was er bij de inlichtingendienst van de DJI een anoniem bericht binnengekomen dat er in het criminele milieu een groot geldbedrag beschikbaar was gesteld om Noffel te helpen ontsnappen. In november 2022 waren er vergelijkbare, ook anonieme meldingen over een ontsnappingsplan. ‘De laatste keer ging het om zeer verontrustende informatie’, aldus de advocaat van DJI.

Anders dan de meldingen zijn er nooit nadere aanwijzingen over dergelijke plannen opgedoken.

Berlijn

In 2015 prepareerde een groepje Nederlanders in Berlijn de liquidatie van Noffel F. omdat zij verwachtten dat hij daar zou wonen. Ze kregen hem echter niet in beeld.

Er zijn hiervoor in 2022 in hoger beroep verschillende mannen veroordeeld, maar de groepering die het op Noffel had voorzien, zou hem nog steeds uit de weg willen ruimen, zo stelt DJI. In 2022 is hierover door de politie anonieme informatie met de inlichtingendienst van de gevangenis gedeeld.

Ook daarom moet Noffel in een hoog beveiligingsregime opgesloten blijven, vindt DJI.

De rechter besluit over twee weken over de eis van Naouafal F..