‘Nog twee verdachten opgepakt voor aanslag op Iraniër’

Connect on Linked in

Er zijn twee nieuwe verdachten opgepakt voor de verijdelde aanslag op een Iraanse activist in Haarlem, begin juni, zo schrijft het Algemeen Dagblad. Een van hen is vrijdag in Colombia opgepakt. De andere verdachte is een vrouw uit Den Bosch die al verdacht wordt van medeplegen van een aanslag op een Spaanse politicus in Madrid. Zij staat op het punt vanuit Nederland te worden overgeleverd aan Spanje.

Politicus

Deze vrouw is Chy K. (27) uit Den Bosch. Ze werd op op 16 juli in Nederland aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het plannen van de mislukte moordaanslag op politicus Alejo Vidal-Quadras, in 2023 in Madrid.

In de Haarlemse zaak zijn nu vier verdachten gearresteerd. De politie pakte op 6 juni in Haarlem twee mannen op die zich verdacht gedroegen rond het huis van de uit Iran gevluchte Siamak Tahmasbi. Ze waren in het bezit van vuurwapens en worden nu verdacht van het voorbereiden van een liquidatie op Tahmasbi.

Dit waren een 27-jarige Colombiaan en de Franse Tunesiër Mehrez A. (39).

Activist

Mehrez A. stond al internationaal gesignaleerd vanwege mogelijke betrokkenheid bij een aanslag op de Spaanse politicus Alejo Vidal-Quadras.

Siamak Tahmasbi is kunstenaar en activist. Hij vluchtte uit Iran en kreeg asiel in Nederland. Hij levert op sociale media kritiek op het Iraanse regime. Sinds een poging om in te breken in zijn appartement in mei, heeft hij bewakingscamera’s geïnstalleerd.

Alejo Vidal-Quadras is ook een criticaster van het Iraanse bewind. Hij werd vorig jaar november in het gezicht geschoten in Madrid, maar overleefde die aanslag. De Spaanse politie denkt dat Mehrez A. de schutter was.

De voortvluchtige Sami B., een Spaanse Rotterdammer, zou het brein achter deze aanslag zijn geweest. Chy K. is zijn ex-vriendin.

Zie de laatste berichten over de zaak:

Van hulp bij moordaanslag verdachte vrouw overgeleverd naar Spanje

‘Politie zoekt Spaanse Rotterdammer voor moordaanslag Spaanse politicus’

‘Verdachte moordaanslag Spaanse politicus ook gelinkt aan liquidatiepoging in Haarlem’