Noodbevel op stranden Bergen en Egmond vanwege aangespoelde pakketten

Veiliggesteld Langs de kust van Egmond en Bergen werden vrijdag aan het einde van de middag meerdere pakketten aangetroffen en veiliggesteld. De politie en boa’s hebben strandbezoekers weggestuurd, zodat politie, douane en andere betrokken diensten ongestoord hun werkzaamheden konden uitvoeren. De politie en andere diensten zullen het strand actief in de gaten houden.



Waarnemend burgemeester Marjan van Kampen van de gemeente Bergen heeft vrijdagavond een noodbevel uitgevaardigd voor het strand.



Of er in de pakketten mogelijk cocaïne zat, is niet door de politie bekendgemaakt. Om hoeveel pakketten het gaat ook niet.

Wadden en Noordzeekust

Langs de kust van Ameland, Vlieland, Texel en Terschelling werden recent pakketten met coke gevonden. In totaal ging het om 43 kilo. Langs de Noordzeekust werden eind november al meerdere onbeheerde pakketten aangetroffen, waarin cocaïne zat. De meeste pakketten werden gevonden in Scheveningen. In totaal gaat het om ruim 350 kilo aan pakketten.

Het vermoeden bestaat dat de vrijdag aangespoelde pakketten bij dezelfde lading horen. Het zou gaan om kleinere hoeveelheden dan de pakketten die de afgelopen weken zijn aangespoeld.