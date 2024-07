‘Noorwegen slaat alarm om cocaïne-import’

Connect on Linked in

De burgemeester van Oslo heeft gewaarschuwd dat drugssmokkelaars de Noorse hoofdstad steeds meer zien als een gunstige toegangspoort tot Europa. De oorzaak zou zijn dat de Nederlandse en Belgische autoriteiten de controles op grote havens zoals Antwerpen en Rotterdam verscherpen.

243.000 containers

In The Guardian zegt burgemeester van Oslo, Anne Lindboe, dat er het erop lijkt dat de haven van Oslo een favoriete haven in Europa wordt, en dat de haven van Oslo, ‘iets te slecht’ wordt bewaakt. In Oslo meren per week 50 tot 70 schepen af en brengen wekelijks 243.000 containers het land binnen.

In Oslo is er maar één mobiele scanner voor containers die ook nog eens wordt gedeeld met twee andere havens. Als de mobiele scanner niet beschikbaar is moeten douanebeambten verdachte containers controleren met handscanners. Die zijn minder nauwkeurig.

Derde plek

Vorig jaar deed de Noorse douane 1.847 inbeslagnames van drugs. Dat is meer dan in de voorgaande tien jaar samen. Er is vorig jaar een recordhoeveelheid cocaïne in beslag genomen.

Noorwegen neemt in Europa de derde plek in van landen met het hoogste gebruik van cocaïne onder jonge volwassenen, na Nederland en Ierland.

De aanvoer van cocaïne naar Rotterdam en Antwerpen is het afgelopen jaar afgenomen.

Nieuwe routes, zelfde routes

Sinds de internationale bestrijding van de illegale cocaïnehandel, die in 1945 begon, is het aantal nieuwe routes van de bronlanden naar de wereldwijde markt steeds gegroeid. Door de bestrijding door politie zoeken smokkelaars steeds nieuwe wegen.

Daarbij blijven de oude routes altijd bestaan, of worden na verloop van tijd weer belangrijker.

Zo wordt het netwerk van cocaïnehandel gaandeweg steeds fijnmaziger.