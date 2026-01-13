Nordin El H. krijgt 12 jaar voor cocaïnesmokkel

‘Bommen en granaten’ Het vonnis maakt deel uit van het omvangrijke dossier dat justitie onder de naam ‘Bommen en granaten’ naar de rechtbank heeft gebracht, een langdurig en complex onderzoek naar een netwerk van drugs- en wapenhandel dat zich uitstrekte van Antwerpen naar Limburg en Nederland. De organisatie importeerde grote hoeveelheden cocaïne via de haven, maakte systematisch gebruik van geweld en wapens voor intimidatie en beschermde haar ladingen tegen concurrenten.

Een inval in januari 2020 in een loods in Bornem waarbij meer dan 200 kilo cocaïne en een arsenaal wapens werden aangetroffen is één van de pijlers van het bewijs. Naast automatische vuurwapens troffen onderzoekers ook explosieven en een raketlanceerder aan.

Uitlevering

El H. verbleef jarenlang in Dubai om aan de Belgische justitie te ontsnappen, nadat hij in België eerder een lichtere veroordeling had gekregen en in 2016 was vertrokken. Dankzij internationale samenwerking en een uitleveringsverdrag met de Verenigde Arabische Emiraten werd hij uiteindelijk in maart 2024 aan België overgedragen.

Het proces zelf kende talrijke vertragingen. Nadat het oorspronkelijke vonnis meermaals werd uitgesteld door wrakingsverzoeken en extra onderzoek naar bewijs van Sky ECC-telefoons, besloot de rechtbank de uitspraak in zijn afwezigheid te doen.

Het dossier El H. is nog niet afgerond. Hij kan in beroep of verzet gaan, en er lopen nog meerdere andere strafzaken tegen hem in Antwerpen en Tongeren, waarin hem nog straffen van tientallen jaren extra boven het goofd hangen.

