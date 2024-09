Nu 20 aanhoudingen in onderzoek naar Alkmaarse explosies

De nieuwe verdachte wordt ervan verdacht opdracht te hebben gegeven voor meerdere explosies in Alkmaar. De politie zegt dat het erop lijkt dat een crimineel conflict tussen twee groepen in Alkmaar wordt uitgevochten door middel van de reeks explosies.

De politie denkt dat de rol van de verdachten varieert: van uitvoerders en tussenpersonen tot opdrachtgevers. Het onderzoek is nog in volle gang.

Willem K.

Volgens de politie blijkt uit app-contacten dat twee opdrachtgevers of tussenpersonen in dit onderzoek bekend staan als ‘Willem K’ en ‘Klaas Vaak.’ Na een uitzending van Opsporing Verzocht in mei werden twee Amsterdammers van 19 en 23 jaar aangehouden. Zij zouden gebruikers zijn van chat-accounts ‘Willem K’ en ‘Klaas Vaak’. De twee zitten nog in voorlopige hechtenis.

Criminele netwerken

De politie zegt dat de uitvoerders over het algemeen jongens in de leeftijd tussen de 14 en 20 jaar oud zijn. Zij worden gelokt met beloofde beloningen, meestal variërend van 1500 tot 2000 euro. In de praktijk krijgen ze vaak niet of veel minder betaald.

