19 oktober 2024

Nu drie 15-jarige jongens opgepakt voor explosies bij pizzeria

Zaterdagochtend rond 04.00 is een pizzeria op de Vuurplaat in Rotterdam-Zuid voor de derde keer in een week tijd doelwit geweest van een explosie. De politie zegt dat nu voor de derde keer een 15-jarige jongen is aangehouden. De twee jongens die werden opgepakt voor de eerste twee explosies zitten nog vast.