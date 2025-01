Nu zestien mensen vast voor geweld Alphen en Leiden

(Beeld: MediaTV)

Tien kogels

Voor de beschieting overdag van een woning in de Prins Hendrikstraat in Alphen aan den Rijn op 10 oktober met tien kogels zijn drie personen verdacht. De schutter vluchtte, maar volgens het OM is hij samen met een andere verdachte binnen een uur aangehouden.

Een 22-jarige man uit Almere wordt ervan verdacht de tussenpersoon te zijn en de opdrachtgever te kennen. Of er voldoende bewijs tegen hem is moet blijken, zijn voorarrest is door de rechtbank geschorst.

Vijverstraat

Op de Vijverstraat in Alphen aan den Rijn worden diezelfde avond twee tieners aangehouden die een explosief bij zich hadden. Hun poging om een deur op te blazen mislukt. Voor dit incident zijn vier verdachten aangehouden. Een 16-jarige Amsterdammer, die donderdag voor de kinderrechter verschijnt, liep met een explosief.

De andere verdachten zijn 17 en 18 jaar en komen uit Amsterdam. Twee zitten vast.

Rijnsaterwoude

Op 11 oktober was er in de middag een explosie bij een woning aan het Visschers Pad in Rijnsaterwoude. Getuigen hebben bij de getroffen woning drie mannen met bivakmutsen en zwarte kleding gezien. Voor dit incident zijn vijf verdachten aangehouden: jonge mannen uit Amsterdam en Den Haag.

Alphen aan den Rijn

Op zaterdag 12 oktober is er opnieuw geschoten in Alphen aan den Rijn, ditmaal op een woning aan de Beukenlaan.

Voor dit incident zijn drie verdachten aangehouden. De voorlopige hechtenis van de vermoedelijk schutter (17) uit Eindhoven is geschorst. Een 23-jarige man uit Rotterdam zou de tussenpersoon zijn geweest.

In de daaropvolgende dagen, 15, 16 en 17 oktober waren er explosies in Leiden en Valkenburg. Het OM denkt dat ook deze ontploffingen verband houden met de andere onderzoeken. Voor de explosie op de Leidse Lombokstraat, is een verdachte aangehouden: dat is een 25-jarige man uit Den Helder. Hij zit in voorlopige hechtenis.