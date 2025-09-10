 Meteen naar de content
10 september 2025

Oekraïner wereldwijd gezocht voor aanvallen met ransomware met omzet van ‘miljarden euro’s’

De VS looft 10 miljoen dollar uit voor informatie over Oekraïense ransomware-verdachte Volodymyr Viktorovytsj Tymoshchuk. Europol heeft hem per woensdag toegevoegd aan de EU Most Wanted-lijst. Tymoshchuk geldt als een kopstuk binnen een crimineel netwerk dat verantwoordelijk wordt gehouden voor wereldwijde cyberaanvallen. Zijn netwerk is enkele jaren geleden grotendeels uitgeschakeld, maar hij is nog steeds voortvluchtig.

Tymoshchuk is geidentificeerd in een omvangrijk internationaal onderzoek van de recherche in Frankrijk, Duitsland, Noorwegen, Zwitserland, Oekraïne, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. In dit onderzoek zijn in Oekraïne al meerdere leden van het netwerk opgepakt.

