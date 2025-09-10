10 september 2025
Oekraïner wereldwijd gezocht voor aanvallen met ransomware met omzet van ‘miljarden euro’s’
De VS looft 10 miljoen dollar uit voor informatie over Oekraïense ransomware-verdachte Volodymyr Viktorovytsj Tymoshchuk. Europol heeft hem per woensdag toegevoegd aan de EU Most Wanted-lijst. Tymoshchuk geldt als een kopstuk binnen een crimineel netwerk dat verantwoordelijk wordt gehouden voor wereldwijde cyberaanvallen. Zijn netwerk is enkele jaren geleden grotendeels uitgeschakeld, maar hij is nog steeds voortvluchtig.