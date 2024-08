‘Olympische hockeyer biedt excuus aan voor gebruik cocaïne in nachtleven’

Connect on Linked in

Een Australische Olympische hockeyer is dinsdagnacht aangehouden, op verdenking van het kopen van cocaïne in Parijs. Het toernooi was voor zijn team al afgelopen, na uitschakeling door Nederland. Tom Craig werd gepakt, samen met een dealer van de drugs.

Beeld: de Australische hockeyer Tom Craig biedt zijn excuses aan voor coke-gebruik tijdens de Olympische Spelen in Parijs.

Uitgeschakeld

De 28-jarige Australische hockeyer werd dinsdagnacht aangehouden, samen met een 17-jarige dealer, in het Parijse uitgaansleven. Dit was nadat het team afgelopen zondag was uitgeschakeld in het Olympische hockeytoernooi, door Nederland.

Hij heeft woensdag een groot deel van de dag vastgezeten, en is later weer vrijgelaten door de Franse politie.

Verklaring

De Australische hockeyer heeft gisteren in een voorgelezen verklaring voor camera zijn excuses aangeboden. Hij zei dat hij een ‘verschrikkelijke fout heeft gemaakt’. Hij gaf aan dat hij de volledige verantwoordelijkheid voor zijn acties neemt: ‘Ik heb mijn vrienden, teamgenoten en familie beschaamd, dat spijt me echt.’

Gearresteerd

Het Australische olympisch comité had eerder op woensdag al bevestigd dat een sporter uit het land was gearresteerd in Parijs, schrijft de NOS. De Franse openbaar aanklager meldde daarop dat het ging om een Australiër die cocaïne zou hebben gekocht.

Craig was als hockeyer actief in Nederland: tussen 2021 en 2023 speelde hij voor Klein Zwitserland uit Den Haag.

Betrapt

Overigens werd er al voor de Olympische Spelen in Parijs een atleet betrapt op gebruik van een verboden middel. De Irakees Sajjad Sehen werd positief getest op het gebruik van anabolische steroïden. Hij werd geschorst. Dit meldde de organisatie die voor het testen van de atleten verantwoordelijk is, de International Testing Agency. Sehen zou voor het eerst deelnemen aan de Spelen.

Anabolische steroïden zijn chemische varianten van het mannelijke geslachtshormoon testosteron, een hormoon dat het lichaam zelf aanmaakt. Anabolen bootsen die werking van testosteron na. Testosteron zorgt voor spieropbouw en geslachtsrijpheid.