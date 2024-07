OM: Aangehouden wapenhandelaren leverden aan opgepakte “soeverein”

Print This Post

De politie heeft dinsdag drie mannen opgepakt die worden verdacht van betrokkenheid bij de handel in vuurwapens. Ook de koper is aangehouden. Hij wordt er door het OM van verdacht een zogenaamde soeverein te zijn die wapens wilde gebruiken in een opstand tegen de Nederlandse overheid.

Beeld is ter illustratie

Vuurwapens

Het OM meldt dat dinsdag in Deventer, Schalkhaar en Wijhe drie mannen zijn opgepakt die verdacht worden van betrokkenheid bij de handel in vuurwapens. Woensdag is bij Terneuzen een 54-jarige man aangehouden op verdenking van wapenbezit.

Op heterdaad

De arrestaties hebben te maken met een politieactie op 5 april jl, waarbij in totaal 15 vuurwapens inbeslaggenomen zijn. Een 44-jarige man uit Deventer en een 25-jarige man uit Olst-Wijhe werden toen op heterdaad betrapt bij de overdracht van vuurwapens. Op die dag werden in de woningen van de koper en de verkoper nog meer vuurwapens aangetroffen. Die twee mannen zitten nog altijd vast.

Opstand

Het vermoeden bij het OM is dat de koper het soevereine gedachtegoed aanhangt en de wapens wilde gebruiken om in opstand te komen tegen de Nederlandse overheid. Het OM geeft een definitie van dit fenomeen: ‘Soevereinen zijn mensen die zich afkeren van de overheid en andere instituties, waarvan een erg klein deel bereid is geweld te gebruiken.’

Verdacht

De mannen die op 2 juli zijn aangehouden zijn een man die ervan wordt verdacht de koper in contact te hebben gebracht met de wapenleverancier, en twee mannen die verdacht worden van betrokkenheid bij de koop van de wapens.

Het gaat om mannen van 27, 50, en 64 jaar uit Wijhe, Deventer en Schalkhaar. Het drietal en de man die vandaag is aangehouden worden vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Rotterdam