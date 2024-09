OM deelt criminele luchtjes uit aan supermarkt voor kwetsbaren

Justitie in Amsterdam heeft deze week bij criminelen afgenomen spullen gedoneerd aan een supermarkt voor kwetsbare gezinnen in de wijk Nieuw-West. Ze wil dit in de toekomst vaker gaan doen. Het gaat om zaken als kleding, gereedschap en verzorgingsproducten.

Beeld: het mandje met van criminelen ontnomen luxe verzorgingsspullen (beeld AT5)

Mandje

Het OM heeft deze week een mandje met in beslag genomen spullen langsgebracht bij supermarkt Fris in Nieuw-West, een winkel waar alles gratis wordt weggegeven aan mensen die niet zoveel te besteden hebben. Het OM wil het bezit van criminelen vaker gaan teruggegeven aan de samenleving, bijvoorbeeld via projecten in kwetsbare wijken. Dit meldt de stadszender AT5.

Spulletjes

Dit soort donaties doet het OM al langer, onder meer in Zeeland en Rotterdam. Voor Amsterdam is het een primeur. De plaatsvervangend hoofdofficier Jeroen Steenbrink kwam de spulletjes brengen. “Als OM zitten we in onze maag met een aantal in beslag genomen goederen. Die splinternieuw zijn en die we normaal gesproken zouden vernietigen.”

Vaker

Steenbrink verwacht dat het OM dit veel vaker gaan doen. En dan speciaal in de gebieden Nieuw-West en Zuidoost: ‘Omdat daar nationale programma’s lopen om het perspectief van de mensen in die wijken te verbeteren.’ Het gaat niet om sportwagens of dure horloges. ‘Vooral om goederen die een betrekkelijk geringe waarde hebben. Zo rond de 100 en 150 euro maximaal.’