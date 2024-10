‘OM doet onderzoek naar schenden milieuregels door opruimer drugsafval’

Laatste Nieuws Halfweg - De politie en een gespecialiseerd bedrijf zijn momenteel druk bezig met het weghalen van het drugsafval in recreatiegebied Spaarnwoude. Vanmorgen vroeg werd er aan de Wethouder van Essenweg nabij Halfweg vele (lekkende) vaten aangetroffen met hoogstwaarschijnlijk drugsafval. Een medewerker van de Forensische Opsporing is van alle aangetroffen spullen monsters aan het nemen voor onderzoek. Vervolgens ruimt een gespecialiseerd bedrijf het afval op. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade aan het gebied is en hoeveel drugsafval er de grond in is gelopen. Een groot vat waar 1000 liter vloeistof in kan was vannacht open en lekte vloeistof. Het gebied is voorlopig nog afgezet.

Nispen Op 17 februari 2022 werd de politie gealarmeerd door omwonenden over een mogelijk drugslab, even buiten Nispen aan de Belgische grens in West-Brabant. Er waren bij een loods mannen in witte beschermende kleding in de weer met vaten en er hing een zoete geur, die kenmerkend is voor productie van synthetische drugs.

Ter plaatse bleek dat er geen drugslab was maar dat werknemers van Strukton Milieutechniek bezig zijn met twee vrachtwagentrailers die vol staan met vaten chemicaliën. Strukton blijkt geen vergunning te hebben om de licht ontvlambare of bijtende chemicaliën op dit terrein op te slaan. Ook mocht de inhoud van de vaten ter plaatse niet worden overgeslagen in kleinere vaten voor vervoer naar een afvalverwerker.

Tip

Verslaggevers van BN/De Stem kregen in mei een tip over een andere incident waar Strukton uit Breda bij betrokken was. Bij een transportbedrijf in het Brabantse Lage Zwaluwe was een 1000 liter vat opengebarsten in een buiten, in de zon geparkeerde trailer. Honderden liters chemicaliën stroomden naar buiten. Ook voor deze locatie was er geen vergunning voor de opslag van chemicaliën.

Duurder

Strukton Milieutechniek is jaren geleden in een gat in de markt gesprongen. Het bedrijf ruimt voor gemeentes, politie en Staatsbosbeheer vaten met afval op die drugsproducenten hebben gedumpt, of maken verontreinigde bodems waar drugsafval is gelekt weer schoon.

BN/De Stem sprak onder meer met oud-medewerkers van het milieubedrijf. Volgens hen wordt er gerommeld bij de opslag en vervoer van chemisch afval omdat de Nederlandse afvalverwerking het aanbod van Strukton niet altijd kan verwerken, er is soms teveel drugsafval. Strukton wijkt soms uit naar het buitenland, maar dat is duurder.