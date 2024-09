OM: doodschieten “Ibo” was moord

Print This Post

De officier van justitie gaat in het proces over het doodschieten van de 24-jarige Ibrahim “Ibo” Demir (24, foto) vorig jaar in Den Haag uit van moord. Tegen Adem B. eist het Openbaar Ministerie 20 jaar gevangenisstraf.

Geld

De twee vrienden hadden volgens justitie een stevig conflict over geld gekregen.

Op opnames van camera’s uit de Orlandostraat in Den Haag zijn op 28 augustus 2023 kort na zonsondergang schoten te horen. Omstanders vinden Ibrahim Demir zwaargewond op straat aangetroffen. Een klein uur later overlijdt hij in het ziekenhuis.

8.000 euro

De broer van het slachtoffer wijst de politie al meteen in de richting van een oude vriend, de 23-jarige B., die ruzie zou hebben gehad met Ibo. Een week eerder was het tot een vechtpartij gekomen.

B. meende nog 8.000 euro van het slachtoffer tegoed te hebben.

Verdwenen

De politie kan B. nergens vinden. Zijn familie geeft hem op als vermist.

Een dag later waarschuwt zijn vader de politie dat zijn zoon in een vliegtuig zit dat op het punt van vertrek staat naar Turkije. Marechaussees halen de jongen uit het vliegtuig.

Na aanvankelijk ontkennend te hebben verklaard heeft de Adem B. uiteindelijk niets meer verklaard.

Volgens het Openbaar Ministerie handelde hij met voorbedachten rade. Hij liet nietsvermoedende anderen een vluchtauto voor hem huren. Hij wist een vuurwapen te bemachtigen en bedacht een vluchtplan. Ook trof hij volgens justitie voorbereidingen om voor langere tijd te kunnen verdwijnen en verzamelde hij contant geld.

