OM eist 12 maanden cel tegen Somaliër voor mensensmokkel

Lamp De verdachte liep op 4 november 2022 tegen de lamp toen een Somalische vrouw vanuit Kopenhagen aankwam op vliegveld Eindhoven. Onderzoek aan haar paspoort toonde aan dat zij niet de persoon was aan wie het paspoort was uitgegeven.

De 46-jarige verdachte komt al snel naar voren als organisator van de smokkel. Hij wordt samen met de vrouw gezien op camerabeelden in de aankomsthal. Zelf zegt hij dat hij haar tegenkwam op het vliegveld, maar uit de telefoon van vrouw blijkt het tegendeel. Zij hebben al eerder contact gehad. De Somalische vrouw wilde voorkomen dat zij zou worden uitgezet uit Zweden en hoopte op deze manier elders opnieuw te beginnen.

Beroepsmatig

De officier van justitie in de rechtbank vandaag: ‘Onderzoek naar de verdachte leert dat hij druk bezig is met het smokkelen van mensen en het vergaren van identiteitsbewijzen. Uit alles blijkt dat hij beroepsmatig optreedt als mensensmokkelaar. Er zijn tientallen foto’s van identiteitsbewijzen, paspoorten en boardingpassen gevonden.’

Drie personen

Het onderzoek heeft concreet bewijs opgeleverd voor de smokkel van drie personen, stelt justitie woensdag. Uit de telefoon van de verdachte komt de smokkel van nog twee anderen naar voren. Zo voerde hij in de periode mei/juni 2022 gesprekken met een vrouw waarin ze het gebruik van haar identiteitskaart bespreken voor de smokkel van een vrouw van Parijs naar Dublin. De vrouw vraagt dan of de te smokkelen vrouw op haar lijkt en er worden foto’s gedeeld. Op 15 juni 2022 is inderdaad iemand aangehouden die onterecht gebruik maakte van de identiteitskaart. De aangehouden vrouw is dezelfde als op de foto’s.

Op 8 juli 2022 is nog een onbekend gebleven persoon gesmokkeld van Luxemburg naar Dublin. Uit de telefoon van de verdachte wordt duidelijk dat op 3 juli 2022 door de gesmokkelde persoon geld zou worden overgemaakt voor het paspoort. De daadwerkelijke eigenaar heeft haar identiteitskaart later inderdaad als vermist opgegeven.

Netwerk

‘Dit onderzoek toont weer aan dat mensensmokkel op verschillende manieren plaatsvindt en dat smokkelaars een belangrijke rol vervullen bij migratiecriminaliteit’, benadrukte de officier van justitie van het Landelijk Parket voor de rechtbank.

De verdachte zocht de paspoorten voor de mensensmokkel binnen zijn netwerk en zorgde ervoor dat de gesmokkelden met deze paspoorten konden reizen. Hoeveel de man aan de smokkel heeft verdiend, is niet duidelijk geworden.

De rechtbank doet uitspraak over twee weken.