Rijksrecherche

De zaak is op 13 januari 2023 aan het licht gekomen toen de Rijksrecherche ontsleutelde cryptocommunicatie ontvangt van het platform Sky-ECC. Uit die chats is volgens het Openbaar Ministerie gebleken dat een 52-jarige verdachte uit het Duitse Kleve vertrouwelijke politie-informatie had ontvangen. Dit gebeurde via een 37-jarige verdachte uit Almere die hier een politieagent voor benaderde en betaalde.