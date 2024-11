OM eist 15 jaar cel voor doodschieten kickbokser Danny Nijland in Zwolle

(Beeld: 1Zwolle)



Aboes G., die een verleden heeft bij motorclub No Surrender, schoot op de bewuste donderdagmiddag kickbokser Danny Nijland neer voor zijn flat aan de Palestrinalaan. Nijland woonde in een appartement op de zesde verdieping van de Glenn Miller-flat. Hij zou aan de achterkant van het gebouw op straat zijn klemgereden en meerdere malen van dichtbij in zijn hart en longen zijn geraakt. Nijland overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Kruitsporen

Dezelfde avond nog wordt in Maarssen (bij Utrecht) een verdachte opgepakt. Het gaat om de Turkse Zwollenaar Aboes G.. Hij zou door buurtbewoners zijn herkend. Op de jas die in G.’s auto ligt worden schotresten aangetroffen. Ook op zijn handen zitten schotresten. In de auto ligt een patroon die ‘doorgeladen is’ door het wapen waarmee het slachtoffer is beschoten.

Camerabeelden

Op basis van onder meer camerabeelden en getuigenverhoren blijkt volgens het OM dat het Aboes G. is die op die plek op dat tijdstip de doodslag pleegt. Zijn auto wordt herkend op camerabeelden. Meerdere getuigen zien dat er één persoon in dat voertuig zit en dat dat degene is die als laatste contact heeft op het moment dat het latere slachtoffer nog in leven is. Er is vlak voor de schietpartij contact tussen de twee. Volgens een getuige is het duidelijk dat er tussen hen een dreigende sfeer bestaat.

Opgeteld komt justitie tot de conclusie dat er voldoende bewijs is om Aboes G. als dader aan te wijzen. Bovendien: ‘Verdachte is niet in staat gebleken om de belastende omstandigheden uit te leggen. In simpel Nederlands: als je het niet gedaan hebt, zou je één en ander moeten kunnen verklaren. Doe je dat niet, dan is de logische conclusie dat je het ‘gedaan’ hebt’, aldus de officier van justitie.

‘Loopjongen’

De achtergrond en het motief voor de moord is nog altijd onduidelijk. Aboes G. zweeg in alle toonaarden. Het OM: ‘Waarom hij hem zocht en met welke intentie, dat weten we niet.’ Volgens ingewijden was het slachtoffer geen grote speler in het criminele milieu, maar een ‘loopjongen die zich met veel dingen inliet, waaronder cocaïne, en aan de onderkant van de maatschappij bungelde’. In Zwolle gingen na de moord al snel geruchten rond over het mogelijke motief. Drugsschulden, een liquidatie, een giftige relatie met een vrouw.

Speculaties

Ook zijn er speculaties over een mogelijke ruzie in de Zwolse binnenstad, waarbij Danny Nijland Aboes G. klappen zou hebben gegeven. Die zou doordat hij zijn voet had verloren bij een motorongeluk niet meer kunnen vechten en leidde gezichtsverlies na de vermeende vechtpartij. Hij zou in zijn eer zijn aangetast en dit niet over zijn kant hebben laten gaan. Of het waar is of niet, is onduidelijk.

