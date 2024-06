OM eist 20 maanden cel in oude afperszaak Satudarah

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft woensdag 20 maanden celstraf geëist tegen vier ex-leden van motorclub Satudarah. De mannen uit Landgraaf en Heerlen worden verdacht van afpersing in het clubhuis in Hoensbroek, in september 2016.

Volgens 1Limburg gaat het om een oude zaak tegen vier voormalig leden van het Geleense chapter van Satudarah. Een van de verdachten is de 54-jarige Paul “Olla” M., destijds een vooraanstaande figuur binnen de sinds 2019 in Nederland verboden Satudarah MC.

Toch voor de rechter

Een groot onderzoek naar de motorclub leidde tot de veroordeling van tien verdachten in 2019, onder wie zes Satudarah-leden. Er waren meer verdachten en zaken in beeld, maar die konden toen vanwege gebrek aan capaciteit niet worden onderzocht. Jaren later komt één van die afpersingszaken toch nog voor de rechter.

Kritiek op clubleiding

Het slachtoffer, een Satudarah-lid, zou zijn gesommeerd op 15 maart 2016 naar een toenmalig clubhuis van de motorclub in Hoensbroek te komen. Hij zou kritiek hebben gehad op de clubleiding, iets dat als een doodzonde wordt gezien binnen de 1% motorclub. De man zou hebben gezegd ‘dat ze treinkapers waren’.

Bedreigd

Hij moet van de clubleiding een boete betalen van 60.000 euro. Als het slachtoffer weigert over de brug te komen, wordt hij bedreigd en moet hij onder bedreiging van een vuurwapen mee naar zijn woning in België. Daar wordt hij gedwongen zijn auto af te geven. Het slachtoffer doet aangifte, maar trekt die later vanwege bedreigingen weer in.

Uit het politieonderzoek komen vier mannen in beeld, waaronder twee leiders van Satudarah-chapters. Ze zeggen zich niets van de zaak uit 2016 te kunnen herinneren. Er zijn wel camerabeelden, maar die zijn niet heel erg duidelijk.

Het OM eist 20 maanden cel tegen de vier verdachten.

De rechtbank doet volgende maand uitspraak.