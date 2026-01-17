17 januari 2026

OM eist 24 jaar voor moord in Den Haag

Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag voor de Haagse rechtbank 24 jaar gevangenisstraf geëist tegen de 33-jarige Omar Y. uit Zoetermeer, die verdacht wordt van moord op de 41-jarige Murat Küçük uit Den Haag. Het slachtoffer werd op 23 juni 2023 in de Wenckebachstraat in Den Haag doodgeschoten. Volgens het OM is de verdachte vanaf het begin betrokken geweest bij de voorbereiding van deze liquidatie en heeft hij hierbij een cruciale rol gespeeld.