17 januari 2026

OM eist 24 jaar voor moord in Den Haag

Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag voor de Haagse rechtbank 24 jaar gevangenisstraf geëist tegen de 33-jarige Omar Y. uit Zoetermeer, die verdacht wordt van moord op de 41-jarige Murat Küçük uit Den Haag. Het slachtoffer werd op 23 juni 2023 in de Wenckebachstraat in Den Haag doodgeschoten. Volgens het OM is de verdachte vanaf het begin betrokken geweest bij de voorbereiding van deze liquidatie en heeft hij hierbij een cruciale rol gespeeld.

Schutter

De schietpartij gebeurde op vrijdagavond 23 juni om 20.40, in de Wenckebachstraat, midden in een woonwijk in Den Haag. Het slachtoffer reed in zijn auto toen hij van dichtbij werd neergeschoten vanaf een motor waar twee personen op zitten. Küçük is nog gereanimeerd, maar hij overleed ter plekke.

