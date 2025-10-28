OM eist 5 maanden tegen Borsato

(Beeld: Nathalie Thielen – CCBY SA 4.0)

Fanclub

´Je mag de gedenkstenen uit de stoep halen, mij nooit meer draaien op de radio, mijn wassen beeld omsmelten, maar dit raakt mij als mens. Dit heb ik niet gedaan’, zei Borsato. Hij schetste in een uitgebreide verklaring bij de Utrechtse rechtbank een beeld van het gezin rond het 15-jarige vermeende slachtoffer. Hij ontfermde zich over het meisje nadat haar vader zelfmoord had gepleegd. Zag haar opgroeien van jong kind tot een volwassen vrouw. Haar moeder was de voorzitter van de fanclub en daardoor kwam hij vaak over de vloer.

Losse moraal

Borsato schetste de losse sexuele moraal in het gezin. Dat moeder en dochter vaak half naakt door het huis liepen, hun borsten toonden en sexuele toespelingen maakte op van alles en nog wat. Moeder stuurde geluidsopnames van haar dochter, die sex had met haar vriendje. Borsato stuurde op zijn beurt sexueel getinte berichten naar moeder en dochter. Hij beschreef zelfs een droom waarin hij met dochter in bad zat en haar uitlegde hoe sex bij een man werkt. Intussen liet de dochter zich in lingerie fotograferen door Marco Borsato, nadat ze de spullen samen hadden uitgezocht in de winkel.

Op schoot

Als klein meisje zat ze vaak op Borsato´s schoot en toen ze groter werd bleef ze dat doen. In haar dagboek en in haar verhoren bij de politie zei ze dat Borsato geregeld aan haar borsten, billen en vagina zat. Ook zou hij haar aan zijn stijve penis hebben laten voelen. Als moeder uiteindelijk het dagboek vindt en de ontucht ontdekt, confronteert ze Borsato. Geluidsopnames waren te horen in de rechtbank. Marco Borsato bekent daarin niet expliciet, maar lijkt ook niet echt te ontkennen.

Moeilijk bewijsbaar

Het Openbaar Ministerie wil Borsato nu vijf maanden de gevangenis in hebben. Maar of ze een sterke zaak hebben, wordt door deskundigen betwijfeld. Strafadvocaat Veerle Hammerstein zei bij Eva Jinek dat zowel de verklaring van het slachtoffer, als het steunbewijs (het dagboek), uit dezelfde bron komen. Er is geen bewijs van een onafhankelijke derde. Gecombineerd met de ontkenning van Borsato, maakt dat de zaak moeilijk bewijsbaar. Donderdag komt de verdediging van Borsato aan het woord en die zal vrijspraak vragen, kondigden ze vandaag al aan.