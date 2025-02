OM eist 6,5 jaar cel voor explosie in drugslab Herveld

Op 12 februari 2024 ontplofte een drugslab in een paardenstal in het Gelderse dorp Herveld. Automobilisten op de naastgelegen snelweg zien de ontploffing en de paddenstoelvormige rookwolk. Een deel van een drugsketel blijkt door het dak te zijn geknald. Brokstukken hangen in de bomen, de omgeving ruikt naar anijs.

Onderbroek

Getuigen zien een man in zijn onderbroek de stal uit vluchten en in een zwartgeblakerde auto vertrekken. Deze man wordt na een korte achtervolging aangehouden op de Papendorpseweg in Utrecht vlakbij de A12.



Naast het veroorzaken van de explosie in het drugslab wordt de man verdacht van medeplegen van de productie en het bezit van harddrugs en het op onzorgvuldige wijze aanwezig hebben van schadelijke stoffen.

Gewond

De verdachte ontkent het veroorzaken van de explosie. Hij verklaarde dat hij op het terrein was voor de beveiliging tegen inbraak, maar niet bij de ketel in de buurt. Die verklaring is volgens het OM niet aannemelijk omdat de explosie plaatsvond tijdens het destillatieproces. Bij dat proces moet altijd iemand aanwezig zijn om de maatbeker te verwisselen als die vol is. Ook werd S.C.’s dna op verschillende plekken in het drugslab aangetroffen. Bovendien was hij zelf ook gewond. Hij had een gebroken kaak en wilde niet vertellen hoe dat kwam.



Volgens het OM was de verdachte bekend met de kans op een levensgevaarlijke ontploffing, of had daar in elk geval mee bekend moeten zijn. Anderhalve week eerder vond een zware explosie plaats in een appartementencomplex op de Schammenkamp in Rotterdam-Zuid, waarbij drie doden vielen. De explosie werd veroorzaakt door een geëxplodeerd drugslab.

Kok

De officier van justitie: ‘Ik ga ervan uit dat de verdachte de kok was en het hele productieproces voor zijn rekening nam. Verder ga ik ervan uit dat het drugslab al langer actief was. De telefoon van verdachte is op 12 januari 2024 voor het eerst actief in de buurt van de locatie. Bovendien wijst de hoeveelheid aangetroffen drugs erop dat de productie al langer bezig was.’

MDMA en methamfetamine

In zes van de zeventien vriezers in het drugslab werd circa 184 kilo MDMA-kristallen aangetroffen, met een handelswaarde van 420.000 euro. Daarnaast is 75 liter methamfetaminebase aangetroffen, waaruit methamfetamine te vervaardigen zou zijn, met een handelswaarde van nog eens 675.000 euro.

Chemicaliën

De politie trof verder containers aan met duizenden liters aan gevaarlijke stoffen, zoals fosforzuur, aceton en zoutzuur. Ook werd er ongeveer 4.500 liter aan drugsgerelateerd afval aangetroffen. Er waren geen maatregelen getroffen om deze stoffen goed op te slaan of af te voeren. Hierdoor was er een grote kans op milieuschade. Uit onderzoek bleek bovendien de aanwezigheid van amfetamine in de bodem.

Grote risico’s

De officier van justitie: ‘Deze verdachte heeft voor eigen financieel gewin drugs geproduceerd en daarbij lak gehad aan alle gevolgen die het kon hebben voor levens van andere mensen en voor het milieu. Synthetische drugs vormen een gevaar voor de volksgezondheid. Bovendien is algemeen bekend dat de productie grote risico’s kent van brand, ontploffing en het vrijkomen van giftige stoffen. Gelet op ernst van de feiten vind ik alleen een onvoorwaardelijke gevangenisstraf op zijn plaats.’



Het OM eist daarom 6,5 jaar celstraf tegen de 55-jarige Maastrichtenaar.

Opruimkosten

Tot slot vorderde de officier betaling van de kosten voor het opruimen het drugslab door verdachte. Op basis van de Opiumwet is dat sinds juli 2022 mogelijk. Het gaat om 69.807,85 euro. Dit zijn de kosten voor het ontmantelen, inclusief de afvoer van chemicaliën, restafval en hardware om te vernietigingen.