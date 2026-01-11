OM eist 8 jaar tegen Fransman voor groot wapenarsenaal in auto Prinsenbeek

De zaak kwam aan het rollen op 2 mei 2025. De Fransman wordt die vrijdagavond kort na 22.00 in zijn Volkswagen Polo door de politie gecontroleerd op de A16 bij Prinsenbeek. In de kofferbak van de auto vinden agenten een grote koffer met daarin een heus wapenarsenaal. De politie telt twintig handgranaten, twee aanvalsgeweren, twee semiautomatische vuurwapens, een geluidsdemper, vier magazijnen, één kolf en meerdere kogelpatronen. De man wordt daarop aangehouden.

26Wupper

Onder leiding van het landelijk parket start de politie onderzoek 26Wupper. Uit het onderzoek blijkt dat de man eerder die bewuste avond op weg naar Rotterdam door de Douane werd gecontroleerd op de A16. Tegenover de douaniers verklaarde hij op weg te zijn naar familie. Omdat de controle verder geen bijzonderheden oplevert, vervolgt de man zijn weg.

Grote wapenoverdracht

In een woonwijk in de Maasstad parkeert de man zijn Volkswagen naast een ander voertuig. Er volgt echter geen familiebezoek, maar een grote wapenoverdracht. Uit het andere voertuig haalt de man een zware koffer vol met wapens en munitie, waarmee hij richting België vertrekt. Daar moest hij de koffer naar eigen zeggen overhandigen aan een verder onbekend gebleven persoon. Alleen dankzij de interventie van de politie komt het zover echter niet.

Afgeluisterde gesprekken

Aanvankelijk verklaart de man dat hij niet wist dat hij wapens en munitie vervoerde. Hij zou in de veronderstelling zijn geweest dat hij geld of drugs vervoerde. Onder meer in zijn telefoon worden echter aanwijzingen gevonden dat hij wel degelijk wist wat hij vervoerde. En ook uit afgeluisterde gesprekken in de gevangenis maakt het OM op dat hij zich bewust was van het vervoeren van tenminste meerdere wapens. Iets dat hij later in het onderzoek toegeeft. Pas tijdens de inhoudelijke zitting van vrijdag kwam de Fransman met de verklaring dat hij dit ‘klusje’ zou hebben aangenomen van een familielid.

‘Bedreiging voor samenleving’

De officier van justitie stond op zitting uitgebreid stil bij de ernst van de feiten. Alleen al het vervoeren van de hoeveelheid van liefst twintig handgranaten is ongekend: ‘Dit wapenarsenaal werd in een woonwijk overgedragen en over de weg vervoerd. De potentiële schade daarvan is nauwelijks te overzien.’ De officier van justitie sprak op zitting van een ‘bizar grote’ hoeveelheid wapens en onderstreepte dat dit soort lading een bedreiging is voor de samenleving, onder meer doelend op liquidaties en andere aanslagen die worden gepleegd in het criminele circuit. Met zijn handelen draagt de verdachte volgens het landelijk parket als onmisbare schakel bij aan het in stand houden van zware vormen van criminaliteit.

Eerder veroordeeld

De verdachte heeft verklaard dat hij slechts gedreven was door zijn financiële gewin en heeft tot op heden geen verifieerbaar inzicht gegeven over zijn opdrachtgever. Ook over zijn leverancier heeft hij geen duidelijkheid gegeven. De verdachte is in Frankrijk meerdere keren veroordeeld voor vermogensdelicten. Gelet op alle feiten en omstandigheden eist het OM een gevangenisstraf van acht jaar tegen de man.



De rechtbank doet op 23 januari 2026 uitspraak.