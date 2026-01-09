9 januari 2026
OM eist 9 jaar cel en geldboete tegen ex-havenmedewerker voor coke-import en voorbereiding moord
Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag negen jaar cel en een geldboete van 1,2 miljoen euro geëist tegen de 39-jarige ex-havenmedewerker Mostafa el R. op verdenking van de invoer van grote partijen cocaïne en het voorbereiden van een moord. Het OM ziet hem als een belangrijke speler binnen de organisatie van de voortvluchtige “Bolle” Jos Leijdekkers. El R. maakte bij de invoer van de cocaïne onder andere gebruik van corrupte contacten in de Rotterdamse haven. Het OM en de verdediging in de zaak procesafspraken gemaakt.