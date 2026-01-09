 Meteen naar de content
9 januari 2026

OM eist 9 jaar cel en geldboete tegen ex-havenmedewerker voor coke-import en voorbereiding moord

Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag negen jaar cel en een geldboete van 1,2 miljoen euro geëist tegen de 39-jarige ex-havenmedewerker Mostafa el R. op verdenking van de invoer van grote partijen cocaïne en het voorbereiden van een moord. Het OM ziet hem als een belangrijke speler binnen de organisatie van de voortvluchtige “Bolle” Jos Leijdekkers. El R. maakte bij de invoer van de cocaïne onder andere gebruik van corrupte contacten in de Rotterdamse haven. Het OM en de verdediging in de zaak procesafspraken gemaakt.

4.000 kilo coke

De opsporingsdiensten kregen de man in het vizier na ontsleutelde chats van de berichtendienst Sky ECC. In het onderzoek naar Jos Leijdekkers blijkt de verdachte volgens justitie een prominente rol voor de organisatie te spelen. Uit de chatberichten wordt duidelijk dat Mostafa el R. jarenlang, van december 2019 tot december 2024, betrokken is geweest bij de grootschalige invoer van cocaïne in Nederland. In totaal gaat het om ruim 4.000 kilo. El R. verbleef lange tijd in Marokko. Als hij op 14 november 2024 Nederland wil bezoeken, houdt de politie hem aan op de luchthaven van Rotterdam.

