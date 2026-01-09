OM eist 9 jaar cel en geldboete tegen ex-havenmedewerker voor coke-import en voorbereiding moord

4.000 kilo coke

De opsporingsdiensten kregen de man in het vizier na ontsleutelde chats van de berichtendienst Sky ECC. In het onderzoek naar Jos Leijdekkers blijkt de verdachte volgens justitie een prominente rol voor de organisatie te spelen. Uit de chatberichten wordt duidelijk dat Mostafa el R. jarenlang, van december 2019 tot december 2024, betrokken is geweest bij de grootschalige invoer van cocaïne in Nederland. In totaal gaat het om ruim 4.000 kilo. El R. verbleef lange tijd in Marokko. Als hij op 14 november 2024 Nederland wil bezoeken, houdt de politie hem aan op de luchthaven van Rotterdam.