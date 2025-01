OM eist alleen taakstraf voor doorgeven politie-info aan criminelen

Crimineel De zaak kwam aan het licht toen een informant waarschuwde dat een ‘politiecontact’ gevoelige informatie zou doorspelen. Deze informatie bleek te zijn opgezocht met het account van de verdachte. Dit was verdacht omdat de agent deze handelingen niet had vastgelegd en omdat het systeem grotendeels in zijn vrije tijd werd geraadpleegd.

Gaandeweg het onderzoek doken er meer politiedocumenten op die in handen waren van een crimineel, allemaal uitgedraaid met het account van de verdachte.

Op basis hiervan werd de verdachte op 30 augustus 2022 aangehouden en werden meerdere doorzoekingen verricht.

Tientallen keren

Vervolgens keek de Rijksrecherche naar de zoekgeschiedenis van de agent in het politiesysteem. Daaruit blijkt dat er tientallen keren is gezocht op namen, adressen en kentekens die niet te koppelen zijn aan zijn werk als agent. Zo bekeek de verdachte informatie over zichzelf, zijn straat en familie- en gezinsleden. Er zijn chatgesprekken gevonden waaruit blijkt dat de verdachte op verzoek van familie en kennissen informatie doorspeelde uit politiesystemen.

Criminele contacten van de agent konden door de verdachte beschikken over gevoelige informatie.

Strafmaat

De verdachte had al meerdere waarschuwingen gekregen vanuit de leiding en ook een gesprek met de officier van justitie.

Toch ging hij daarna opnieuw in de fout.

Voor de strafmaat zegt het OM rekening te hebben gehouden met zijn ontslag en de gevolgen daarvan.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.