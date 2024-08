OM eist cel tegen ex-agent voor runnen wietplantages in Twente

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag voor de rechtbank in Almelo drie jaar celstraf, waarvan een half jaar voorwaardelijk, geëist tegen de 39-jarige ex-politieagent Emin E. uit Enschede. Hij wordt verdacht van grootschalige wietteelt en zou vijf wietkwekerijen hebben gerund in Enschede en Hengelo.

Valse huurcontracten

E. wordt daarnaast verdacht van misbruik van persoonsgegevens, het vervalsen van een factuur en de vervalsing van een diploma om in de zorg te kunnen werken.

Emin E. had volgens justitie enkele panden in bezit die hij zogenaamd verhuurde. In werkelijkheid maakte hij valse huurcontracten op en werd in vijf van zijn panden een wietkwekerij aangetroffen. De verdachte verklaarde wisselend. Bij de politie vertelde hij over één van zijn woningen in Enschede dat hij deze verhuurde via een bemiddelingsbureau.

‘Gokschulden’

Op zitting kwam hij opeens met een ander verhaal: hij had twee ton aan gokschulden en stelde de woning onder druk beschikbaar aan zijn schuldeisers. Met de opbrengst van de wiet zouden dan de gokschulden kunnen worden betaald. De officier van justitie achtte deze verklaring ongeloofwaardig: ‘U had genoeg onroerend goed om uw schulden af te lossen. Waarom verkocht u niet één of twee panden, maar liet u zich in plaats daarvan onder druk zetten door mensen wiens naam u hier niet durft te noemen?’

Vijf wietplantages

De voormalig politieagent wordt verdacht van het runnen van vijf wietplantages in Enschede en Hengelo, waarbij in vier gevallen tevens sprake is van diefstal van stroom. En bovendien werden zowel de huurcontracten als de energiecontracten door Emin E. vervalst. Hij maakte daarbij onder andere gebruik van persoonsgegevens van mensen die eerder bij hem hadden gehuurd.

‘Zeer kwalijk’, aldus de officier van justitie. ‘Verschillende slachtoffers die met spoed een woning nodig hadden, zijn in de problemen gekomen doordat er bijvoorbeeld een incassobureau achter hen aan kwam. Verdachte wekte eerst de indruk dat hij hen wilde helpen met een woonruimte, maar het tegendeel was waar: hij maakte juist misbruik van hun kwetsbaarheid. Het onderzoeksdossier van deze zaak, dat meer dan 3000 pagina’s telt, legt een spoor van ellende bloot waar vooral kwetsbare mensen onder hebben geleden. Verdachte is nota bene in het verleden politieagent geweest. Hij zou dus beter moeten weten.’

Vervalst diploma

E. zou verder op basis van een vervalst getuigschrift Bachelor of Social Work van de Haagse Hogeschool, in de zorg hebben gewerkt. Een zorgverlener uit Twente verklaarde: ‘Voor onze organisatie heeft het werken met een onbevoegd, bekwaam en onbetrouwbare hulpverlener, enorme risico’s met zich meegebracht, aangezien we hier werken met een zeer kwetsbare doelgroep.’ Ook de Haagse Hogeschool deed aangifte van valsheid in geschrifte.

Geraffineerd

E. werd in 2022 ook al veroordeeld vanwege een wietkwekerij en was volgens justitie een gewaarschuwd mens. Het OM vindt drie jaar celstraf, waarvan een half jaar voorwaardelijk, passend ‘gelet op de hoeveelheid en de ernst van de feiten, het geraffineerde gedrag van verdachte, zijn strafblad, en de recidive ten aanzien van wietteelt’.

De rechtbank in Almelo doet op 16 augustus uitspraak.