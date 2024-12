OM eist celstraffen en maakt procesafspraken in onderzoek naar plofkraken in Nederland en Duitsland

De verdachten stemmen in met de strafeis en zien af van hoger beroep, mede op basis van de beschikbare bewijslast. De rechtbank heeft de procesafspraken bekrachtigd. Het bewijs tegen de verdachten is vastgelegd in de procesafspraken en omvat diverse processen-verbaal. De twee verdachten werden in april dit jaar opgepakt.

Versleutelde chats

Voor de 28-jarige verdachte N.T. bestaat het bewijs grotendeels uit versleutelde chats van Sky ECC en EncroChat, terwijl voor de 33-jarige medeverdachte I.L. de EncroChat-gesprekken centraal staan. Ondersteunend bewijs voor de plofkraken bestaat uit aangiftes, getuigenverklaringen en forensisch onderzoek, waaruit blijkt dat aanzienlijke schade aan gebouwen is veroorzaakt.

Osdorp

Naar oordeel van het OM is er voldoende bewijs voor de betrokkenheid van beide verdachten bij plofkraken. Het gaat om geslaagde plofkraken, pogingen daartoe én voorbereidingshandelingen, gepleegd in Duitsland (Goslar en Herzogenrath) en Nederland, zoals bijvoorbeeld een plofkraak in Kaatsheuvel en een plofkraak op het Osdorpplein, op 13 april 2020. In Amsterdam-Osdorp werden geldautomaten van de Rabobank opgeblazen. De buit bestond uit 8.045 euro.

Drugshandel

Naast hun betrokkenheid bij plofkraken zouden de verdachten ook betrokken zijn bij drugshandel. De oudste verdachte bezat volgens het OM op twee momenten in juni 2020 elk één kilo cocaïne, terwijl zijn jongere medeverdachte gedurende een langere periode in totaal 12 kilo drugs voorhanden zou hebben. Volgens het OM is er voor wapenbezit ook voldoende bewijs tegen de 28-jarige Amsterdammer. Hij zou twee vuurwapens, waaronder een Kalasjnikov, in zijn bezit hebben gehad. Voor wapenhandel is volgens het OM onvoldoende bewijs.

Tijdswinst

De gemaakte procesafspraken leiden volgens justitie tot tijdswinst en zorgen ervoor dat geëiste straffen direct kunnen worden uitgevoerd. Dit bespaart tijd en middelen binnen de strafrechtketen. Het OM: ‘Daarnaast wordt het voor de verdachten ook direct inzichtelijk dat hun handelen verkeerd was, welke strafrechtelijke consequenties dat met zich meebrengt en dat dergelijk gedrag in de toekomst beter vermeden kan worden.’