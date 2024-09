OM eist forse celstraffen tegen zeven verdachten voor productie crystal meth

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag voor de rechtbank in Den Bosch celstraffen van 4 tot 5 jaar en een geldboete van 60.000 euro geëist tegen zeven verdachten voor betrokkenheid bij de productie van metamfetamine, ook wel ‘crystal meth’ genoemd.

Beeld: de loods met het drugslab in Numansdorp

Kennis

Vier verdachten komen uit Mexico, twee uit Hellevoetsluis en één uit Rotterdam. Het produceren van metamfetamine staat bekend als een complex proces waar Mexicanen kennis en ervaring mee hebben. Zij duiken steeds vaker op in Nederlandse drugslabs.

Bij de productie van metamfetamine wordt de kennis van Nederlandse drugsproducenten op het gebied van amfetamine en MDMA gecombineerd met productietechnieken uit Mexico, ook wel bekend als ‘de Mexicaanse methode’. Het OM denkt dat de vier Mexicaanse verdachten ook in deze zaak speciaal naar Nederland zijn gekomen om hun kennis in het drugslab in te zetten.

Kijkje

De zaak kwam aan het licht nadat de politie een tip kreeg over een loods in het Zuid-Hollandse Giessenburg waar vermoedelijk synthetische drugs werden geproduceerd. Op 30 september 2023 is de politie, onder leiding van het Landelijk Parket, een onderzoek gestart en een kijkje in de loods gaan nemen. Daar werden de zeven verdachten vlakbij een werkend drugslab aangehouden. In de productieruimte stonden allerlei chemicaliën voor de productie van metamfetamine en een emmer met daarin een reactiemengsel. Het Team Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) vermoedt dat in de emmer een kleinschalige (proef) productie heeft plaatsgevonden. Volgens het NFI was het mengsel inderdaad metamfetamine.

In beeld

Het onderzoek bracht ook een opslaglocatie in een loods in Numansdorp in beeld. Bij een doorzoeking, op 5 oktober 2023, werden diverse chemicaliën en hardware bestemd voor de productie van synthetische drugs aangetroffen. Ook hier hebben het LFO (dienst voor het ontmantelen van drugslabs) en het NFI in het onderzoeksmateriaal stoffen aangetroffen die gebruikt worden bij de productie van synthetische drugs. Daarnaast zijn sporen van MDMA gevonden.

De zeven verdachten vormden op hun eigen manier een essentiële schakel bij de productie van de metamfetamine. Een van hen, een 41-jarige man uit Hellevoetsluis, had volgens het OM een coördinerende rol. Hij was in de periode van 8 september 2023 tot en met 30 september 2023 intensief betrokken bij de opbouw van het drugslab. Hij kocht de goederen en chemicaliën en bracht die naar de loods. Ook heeft hij de (Mexicaanse) verdachten opgehaald en naar het lab vervoerd.

Kok

Het OM denkt dat drie Mexicaanse verdachten als kok betrokken waren bij de daadwerkelijke productie van metamfetamine, de vierde enkel bij de voorbereiding daarvan. ‘Uit het dossier blijkt dat zij naar het lab zijn gebracht om te gaan werken. Zij waren verantwoordelijk voor de feitelijke productie van de metamfetamine’, aldus de officier van justitie. Bij de 41-jarige man is ook een big shopper met munitie gevonden.

De verdachten hebben door hun betrokkenheid bij de productie van metamfetamine willens en wetens bijgedragen aan een schadelijke cyclus van verslaving, criminaliteit en milieuschade. Metamfetamine staat daarnaast bekend als een zeer verslavende drug die levensgevaarlijk is voor de gezondheid. Deze drug vormt dus een serieuze bedreiging voor de volksgezondheid en vereist een krachtig optreden

Klusjesman

De verdachten ontkennen betrokkenheid bij het drugslab. De 41-jarige man uit Hellevoetsluis zegt dat hij onschuldige klusjes deed in de loods. En de ene Mexicaanse verdachte zegt dat hij naar Nederland is gekomen om te werken in de schoonmaakbranche, een ander om te werken in een kas. Scenario’s waar het OM niet in meegaat. ‘Nergens blijkt uit dat de verdachte in een kas zou gaan werken. Wél blijkt uit het onderzoek aan zijn telefoon dat hij een contactpersoon adviseert over het productieproces van metamfetamine en staat hij op een foto met een gasmasker op waarbij hij vermoedelijk in het drugslab staat.’