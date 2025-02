OM eist gevangenisstraf voor dumpen drugsafval in natuur

Foto is ter illustratie

Dumpen

De verdachte is volgens het Openbaar Ministerie verantwoordelijk voor het dumpen van drugsafval op vijf plekken in Noord-Brabant en Gelderland.

Tussen eind 2022 en de eerste helft van 2023 is de man volgens het OM betrokken geweest bij dumpingen in de omgeving van Dorst, Geertruidenberg, Vragender, Tilburg en Oosterhout. Er worden onder meer vaten en jerrycans op die plekken gevonden. Onderzoek wijst uit dat het telkens gaat om het lozen van gevaarlijke stoffen die vaak worden aangetroffen bij de productie van synthetische drugs.

Op heterdaad

Op 23 mei 2023 is de man op heterdaad aangehouden in Olel (België) bij een in werking zijnde drugslab. Uit de inhoud van zijn telefoon bleek dat de verdachte betrokken was bij meerdere drugsdumpingen in Nederland. Die informatie was het startpunt van het onderzoek naar hem.

Uit de berichtgeving op zijn telefoon bleek dat er veelvuldig werd besproken hoe de dumpingen te organiseren. De officier donderdag: “Verdachte heeft, door opdracht te geven tot en het begeleiden en deels zelf uitvoeren van de transporten, een essentiële bijdrage geleverd aan de bewezenverklaarde feiten.”

Brandwonden

Dat was op 19 december 2022 bijvoorbeeld, in de bossen nabij het Noord-Brabantse dorp Dorst. Uit telefoon-chats van die dag bleek dat één van de personen die de dumping daar uitvoerde, brandbare vloeistof over zijn hand kreeg, waardoor brandwonden ontstonden.

Die plek raakte ook vervuild, kwam naar voren toen de dumpplek door speciale diensten werd gesaneerd. In de natuur werden verhoogde waarden van aceton, methanol en ammonium gemeten. Het OM vandaag: “Door het op illegale wijze afvoeren van chemische afvalstoffen ontstaat een grote kans op milieuschade, zoals bodem- en waterverontreiniging.”

Justitie stelt dat verdachte verantwoordelijk is voor de kosten die een aantal gemeenten hebben gemaakt om deze troep te ruimen. De schade voor gemeenten en hun inwoners loopt in de tienduizenden euro’s. De officier van justitie donderdag voor de rechtbank in Arnhem: “Dit is een groot maatschappelijk probleem. Criminelen zadelen gemeenten en hun inwoners op met vervuiling van hun leefgebied en forse kosten om dit op te ruimen.”

Schakel

Het OM stelt dat de verdachte door zijn handelen een onmisbare schakel vormde in het faciliteren van grootschalige drugsproductie. De officier in de rechtbank: “Hij begeeft zich kennelijk in een netwerk dat hierbij betrokken is. Dat heeft een ontwrichtende werking op onze maatschappij. Dat geldt niet alleen voor productie van drugs, maar ook voor andere strafbare feiten in het verlengde daarvan, zoals vermogensfeiten, of strafbare feiten die worden gepleegd om de positie in het criminele speelveld te behouden of te versterken.”

De strafeis tegen een 32-jarige verdachte voor het opzettelijke storten van gevaarlijke stoffen in de natuur: drie jaar gevangenis, waarvan één voorwaardelijk.