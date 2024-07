OM eist jarenlange celstraf tegen cybercrimineel met digitaal zakmes

Print This Post

Justitie eist een gevangenisstraf van 3,5 jaar tegen een 26-jarige verdachte uit Assen die met een zelf ontwikkelde cybercrime-tool phishing-aanvallen uitvoerde op onder meer klanten van een Zwols hostingbedrijf. Met inloggegevens kocht hij dure kleding en bitcoins op kosten van zijn slachtoffers. Ook was hij in het bezit van een wapen.

Dure kleding

Bij de verdachte werden in totaal 650 cryptowallets aangetroffen, die volgens het OM onmogelijk allemaal eigendom van verdachte waren. Hij bestelde via accounts van zijn slachtoffers –waarvan hij dus de logingegevens had gehackt- ook dure kleding bij online winkels.

Mails met bevestigingen van bestellingen en/of aanmaningen van onbetaalde facturen werden automatisch onderschept, door in de mailbox van de slachtoffers de filters in te stellen, zodat e-mails direct werden doorgestuurd zonder dat het slachtoffer dat wist of kon zien.

Zakmes

De tool die verdachte gebruikte kan worden vergeleken met een digitaal Zwitsers zakmes, schrijft het OM dinsdag. Het was multi-inzetbaar en expliciet bedoeld voor het plegen van strafbare feiten.

De Assenaar wist inloggegevens van mailadressen te achterhalen door middel van phishing. De mailadressen in combinatie met wachtwoorden testte hij vervolgens op een geautomatiseerde manier bij andere websites, zoals webshops. Zo logde hij op andere plekken in met accounts van anderen en haalde vervolgens –ongemerkt en ongezien- bijvoorbeeld bitcoins van slachtoffers weg bij cryptovaluta-diensten.

Tijdelijk

Ook de mails van de bezorgdiensten leidde de verdachte om naar een tijdelijke mailbox van zichzelf. Deze e-mails bevatten onder meer een link om het afleveradres te wijzigen; zo liet de verdachte de pakketten bezorgen bij pakketpunten of pakketautomaten.

Omdat voor het afhalen van pakketten soms een identiteitsbewijs nodig is, ontwikkelde verdachte ook een functionaliteit in zijn tool waarmee hij die vervalste. Zo maakte hij zich volgens het OM schuldig aan identiteitsfraude. Daarnaast is ook een vuurwapen bij hem aangetroffen.

Met zijn criminele activiteiten voorzag verdachte in zijn dagelijks levensonderhoud, aldus het OM. Hoeveel slachtoffers hij precies dupeerde, valt niet te achterhalen: de man beroept zich op zijn zwijgrecht en wist zijn eigen apparaten dermate te versleutelen dat die informatie niet kon worden achterhaald.