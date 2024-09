OM eist levenslang en 16,5 jaar voor liquidatie Lucas Boom

Basisschool

Crimineel Lucas Boom werd op 9 juni 2015 in een woonwijk in Zaandam op klaarlichte dag voor de ogen van tientallen bassischoolleerlingen door twee mannen met automatische vuurwapens neergeschoten. Hij werd geraakt door tientallen kogels en overleed ter plaatse. De schutters vluchtten in een bestelbus die brandend werd teruggevonden in Amsterdam-Noord.

Onderzoek heropend



Qio C. en Gennaro L. waren in 2015 al voor de betrokkenheid bij de liquidatie aangehouden. Dat resulteerde toen niet tot een vervolging omdat de verklaring van een anonieme getuige onvoldoende was om tot een vervolging over te gaan. De strafzaak tegen de twee mannen werd respectievelijk in 2016 en 2018 beëindigd. In 2021 werd het onderzoek echter heropend na een verklaring van een andere anonieme getuige. Dit leidde tot de aanhouding van beide verdachten en de inmiddels 43-jarige Randall D., die vorig jaar tot 29,5 jaar cel is veroordeeld voor de vergismoord op Mohamed Bouchikhi, in 2017 in een buurthuis in Amsterdam. Het eigenlijke doelwit raakte zwaargewond.

Vrijspraak



Randall D. werd gezien als een van de schutters bij de liquidatie van Lucas Boom, maar hij werd in augustus 2023 vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Het OM ging tegen deze vrijspraak in beroep. De zaken van Qio C. en Gennaro L. werden door de rechtbank afgesplitst na een verzoek van hun advocaten. Dit is de reden dat zij nu terecht staan voor de betrokkenheid bij de dood van Boom.

Schakelbewijs



Volgens de officieren van justitie zijn de verklaringen van de anonieme getuigen niet uitsluitend en bepalend voor het bewijsmateriaal. De belastende verklaringen dat beide verdachten actief betrokken zijn bij de moord op Lucas Boom worden bevestigd door objectieve bewijsmiddelen zoals historische telecomgegevens, ARS-gegevens, mastgegevens en camerabeelden. Het OM maakt in hun zaken gebruik van schakelbewijs, aangezien beide mannen een klein half jaar later een liquidatiepoging hebben gepleegd op Peter “Pjotr” R. in Diemen-Noord. Ze zijn hiervoor tot respectievelijk 13,5 en 20 jaar gevangenisstraf veroordeeld.



Qio C. heeft volgens het OM zijn recht op vrijheid verspeeld, tegen hem wordt levenslang geëist.



‘Als je kennelijk zo lichtvaardig, weloverwogen en berekenend, niets ontziend, roekeloos en grensoverschrijdend overgaat tot het begaan van zulke gruwelijke feiten. Kil en gewetenloos meent te kunnen beschikken over leven en dood en je niets aantrekt van eerdere veroordelingen, dan is er geen ruimte meer voor enige strafmatiging.’



Tot die straf komt het OM niet bij Gennaro L., die tijdens de moord op Boom 22 jaar was. Op zijn strafblad staan veel minder veroordelingen voor zwaardere misdrijven waarbij vuurwapens zijn betrokken. Vanwege de eerdere veroordeling van 13,5 jaar en een overschrijding van de redelijke termijn met zeven jaar, komt het OM uit op een gevangenisstraf van 16,5 jaar.



De rechtbank doet op 19 november uitspraak.

Zie ook:

Nieuwe rechtszaak over liquidatie op straat bij basisscholen