OM eist na procesafspraken ruim drie jaar voor cokehandel

Sky ECC In de zaak spelen ontsleutelde berichten uit cryptocommunicatiedienst Sky ECC een belangrijke rol. Daaruit blijkt volgens het OM dat de verdachte zich van juni 2020 tot en met maart 2021 gedurende acht maanden heeft beziggehouden met de handel in harddrugs. Zo worden er berichten gestuurd over het leveren van ‘colo’ en ‘boli’ – Colombiaanse of Boliviaanse cocaïne. Ook worden foto’s van blokken drugs verstuurd.

Daarnaast blijkt uit de berichten dat de Delftenaar ruim twee miljoen euro (2.335.000 euro) moet hebben witgewassen.

Procesafspraken

Het OM heeft in de zaak procesafspraken gemaakt met de verdediging over de strafeis en wijze van procederen. Dit levert tijdswinst op, zorgt voor een tijdige tenuitvoerlegging van een opgelegde straf en geeft ruimte voor afdoening van andere strafzaken.

In deze zaak is overeengekomen dat de verdachte geen verweer zal voeren en ook geen onderzoekswensen zal indienen. Het OM matigt de strafeis met een derde. Beide partijen zullen ook geen hoger beroep instellen, wanneer de rechtbank de gemaakte afspraken gerechtvaardigd vindt, en de verdachte zal direct zijn straf uitzitten.

Het Openbaar Ministerie eist 40 maanden cel tegen de verdachte. Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.