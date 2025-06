Veertien coketransporten

Het geëiste ontnemingsbedrag is onder meer gebaseerd op uitgaven rondom veertien drugstransporten van in totaal 14.000 kilo cocaïne, in nog geen jaar tijd. Daarbij zijn allerlei kostenposten in kaart gebracht. Voor de veertien drugstransporten kwam dat neer op ruim 114 miljoen euro. Volgens justitie toont dit bedrag aan “wat de internationale cocaïnehandel is, namelijk ‘big business’ waarin exorbitante bedragen omgaan”.