OM eist tien jaar voor verdachte in zaak ‘bolletjes slikkende vis’

Angst De 63-jarige Winooht R. schetste zichzelf als een succesvolle zakenman die nooit reden had gehad om zich in te laten met coke. Hij begon ‘met een steekkarretje met 250 kilo rijst’ en had inmiddels een bloeiend bedrijf in kruiden, sauzen en levensmiddelen, en veel vrienden en een luxe leven. Chan’s was gevestigd in Alphen aan den Rijn.

Hij stelt dat hij onder druk werd gezet door gewapende mannen die verwezen naar zijn kinderen. Uit angst zou hij ‘proefcontainers’ met vis hebben ingevoerd, zonder te weten dat er drugs in zaten.

Complot

Het OM gelooft daar niets van. Uit door de recherche gehackte groeps-apps blijkt volgens de aanklager juist dat hij onderdeel was van het complot. De toon in de berichten was amicaal.

Bovendien, zo zei de officier, zou de verdachte zelfs geld hebben gevraagd of gekregen van de organisatie waar hij zogenaamd bang voor was. ‘Dat doe je niet bij mensen waar je bang voor bent,’ aldus het OM. Het is een verwijt van justitie, bedoeld om te onderstrepen dat de Alphenaar niet onder dwang stond, maar actief meedraaide.

Ontlastend

De advocaat vroeg om vrijspraak. Hij wees erop dat in België onderzoek loopt naar verdachten die mogelijk ontlastende verklaringen kunnen afleggen. Volgens hem ontbreekt elk bewijs dat zijn cliënt wist van de coke.

De drugs hadden volgens het OM een straatwaarde van zo’n 30 miljoen euro.

De rechter doet over twee weken uitspraak.

Smokkelaars gebruiken vaker vissen als dekmantel. In eerdere zaken werd cocaïne gevonden tussen tropische of zelfs levende vissen. Deze zaak sprong er volgens justitie uit door de omvang én de bizarre methode van coke in de vissen.