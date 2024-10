OM eist tot 20 jaar cel voor dodelijke incasso in Limburg

(Foto: voormalig deputy sheriff William Lyle J. (37) uit Mississippi zou de vluchtauto hebben bestuurd)



Op 26 november 2019 wordt Thomas Schwarz ’s middags dood aangetroffen in zijn woning in Bergen. Een getuige verklaart daarover dat hij rond die tijd naar de woning van het slachtoffer is gegaan. Hij ziet dat de voordeur open staat en dat de deurklink besmeurd is met bloed. Als de politie binnenkomt ligt het slachtoffer op de grond in de woonkamer, met zijn hoofd in een plas bloed. Uit onderzoek blijkt dat een groot deel van zijn letsel is ontstaan toen Schwarz nog in leven was. Het slachtoffer werd meerdere malen met een mes gestoken terwijl hij was vastgebonden en ook zijn keel was doorgesneden.

Vier ton

Schwarz was eigenaar van een biologische boerderij in Noord-Macedonië die financieel niet lekker draaide. De Duitser werd vermoord omdat hij nog een bedrag van ruim vier ton verschuldigd zou zijn aan de Zwitserse ondernemer Lukas F. (54). De voormalig deputy sheriff William Lyle J. (37) uit de staat Mississippi werd in april 2021 opgepakt in zijn woonplaats Hattiesburg en werd later uitgeleverd naar Nederland. Ook twee medeverdachten (Justin C. en Jacob M.) uit de Amerikaanse staten Connecticut en Colorado werden uitgeleverd.

Gekwalificeerde doodslag

Uit het uitgebreide internationale onderzoek blijkt volgens het OM dat de drie Amerikanen en de Zwitser verantwoordelijk zijn voor de dood van het slachtoffer. Aan de gekwalificeerde doodslag ging een maandenlange operatie vooraf. De Zwitser Lukas F. heeft de 54-jarige Amerikaan Justin C. benaderd voor een incassoklus. Slachtoffer Schwarz zou hem een bedrag van ruim vier ton verschuldigd zijn. Justin C. benadert vervolgens de 42-jarige Jacob M. die op zijn beurt de 37-jarige William Lyle J. meeneemt om samen de klus in Nederland te klaren.

De officier van justitie: ‘Er lijkt geen opdracht gegeven om Schwarz te doden. Maar dat betekent niet dat die dood juridisch niet toerekenbaar is aan alle verdachten.’

Incasso’s

In het onderzoeksdossier komt ook naar voren dat drie van de vier verdachten een achtergrond hebben in het leger. Het groepje Amerikanen met militaire achtergrond specialiseerde zich volgens justitie in gewelddadige incasso’s. Het OM: ‘Ze blijken beschikbaar in een netwerk dat bereid en in staat is de hele wereld over te vliegen en buitensporig veel geweld te gebruiken, met maar één belang: financieel gewin. De verdachten doen dit in opdracht van een man die zichzelf profileert als een keurige zakenman.’

Volgens het OM is het bijzondere aan deze zaak dat deze feiten zich afspelen in een omgeving die als een eerlijke zakenwereld wordt beschouwd. ‘Het is daarmee ook schokkend te noemen dat binnen die zakenwereld letterlijk sprake is van deze onderstroom, een onderwereld’, lichtte de officier van justitie toe.

Strafeisen

Het OM houdt Justin C. en Jacob M. verantwoordelijk voor de dood van Thomas Schwarz. M. zou het dodelijke geweld hebben toegepast, C. zou de leiding hebben gehad en was ook in de woning aanwezig. Tegen beide mannen eist het OM 20 jaar cel. Tegen de Zwitserse opdrachtgever Lukas F. eist justitie twaalf jaar cel. Hij was volgens het OM de ‘facilitator en de financier van deze bijna militaire missie’. Ex-militair en voormalig politieman William J. bestuurde de vluchtauto en hoorde negen jaar cel tegen zich eisen.

Justin C. en Jacob M. zitten als enige in voorarrest. Hun medeverdachten mochten het proces onder voorwaarden in vrijheid afwachten.

De rechtbank doet naar verwachting op 19 december 2024 uitspraak.

Zie ook:

OM: Limburgse moord was afrekening om schuld

Dodelijke incasso in Limburg: Amerikaanse ex-hulpsheriff op vrije voeten