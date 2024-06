OM eist tot 22 maanden cel tegen leden Brabantse wietbende

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft maandag voor de rechtbank in Den Bosch tot 22 maanden gevangenisstraf geëist tegen vijf mannen en een vrouw, die zich op grote schaal zouden hebben beziggehouden met georganiseerde wietteelt en de handel in wiet en hasj.

Onderzoek Vladimir

Bij de politie kwam in september 2017 informatie binnen dat enkele personen uit de regio Eindhoven zich zou bezighouden met het witwassen van crimineel geld. Het was de start van onderzoek Vladimir. In de loop van het onderzoek kwamen bij het rechercheteam meerdere verdachten in beeld. Samen zouden ze een criminele organisatie vormen die zich bezighield met georganiseerde wietteelt.

EncroChat

Met name dankzij gekraakte EncroChat-berichten kreeg het onderzoeksteam duidelijk zicht op de afgeschermde wijze waarop zij beroeps- en bedrijfsmatig grote hoeveelheden wiet hebben geteeld en verwerkt in kwekerijen. Er was volgens justitie sprake van een duidelijke rolverdeling. Waar de ene verdachte een belangrijke rol had in het opzetten van wietkwekerijen, regelde een ander verdachte wietstekken en knippers. Weer anderen waren verantwoordelijk voor het afleveren en ophalen van geld.

Criminele organisatie

Bijna alle verdachten in het onderzoek worden vervolgd voor hun betrokkenheid bij concrete strafbare feiten, maar ook voor hun deelname aan de criminele organisatie. De verdachte tegen wie maandag 22 maanden celstraf is geëist wordt verder verdacht van witwassen.

Bij meerdere verdachten zijn wapens aangetroffen, waaronder een vuurwapen en een stroomstootwapen.

Strafeisen

Tegen alle zes de verdachten werd maandag een gevangenisstraf geëist, variërend van 11 tot 22 maanden. Op 11 en 12 juli komt nog een vermeend zevende lid van de organisatie voor de rechter. De uitspraak staat later die maand gepland.

De verdachten kunnen ook nog een ontnemingsvordering tegemoet zien. Die worden in november op zitting behandeld.